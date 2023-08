Jueces de ‘Yo Me Llamo’ le exigen a Mon Laferte tocar la guitarra: La imitadora irá por primera vez a gala de eliminación

Mon Laferte fue la cuarta participante en cantar, durante la gala 38 de ‘Yo Me Llamo’ con el tema ‘Si tú me quisieras’. La imitadora, aunque recibió buenos comentarios de los jueces, todos destacaron que debe usar la guitarra en algunas presentaciones y eso la envió a sentencia.

“Al no tener la guitarra como si la tiene Mon Laferte en la versión referencial, tienes un manejo del cuerpo diferente, entonces no puedo evaluar ese aspecto porque no sé como serían tus movimientos al tener la guitarra”, fueron las primeras palabras de Axel, al intervenir durante la evaluación.

El juez argentino realizó este comentario porque en el video referencial que colocan antes del ingreso del imitador al escenario, se ve que Mon Laferte toda la guitarra durante la presentación, entonces, los jueces hicieron hincapié en que buscan evaluarlos en todas las facetas y expresiones que tiene el artista original.

“No digo que no te muevas como Mon Laferte, puede que así sea, pero no lo sé con la guitarra. Buen manejo de la voz, en toda la extensión de tu registro, el falsette excelente. Muy bien. Me gustaría escucharte ahora a voj, porque desde que empezaste, lo que nos debes es tu acento chileno”, terminó diciendo Axel.

Por otra parte, Pamela destacó que no escuchó a Mon Laferte durante la presentación “por un problema de voz afónica”. “Te noté complicada en tu canción, pero si noté tu esfuerzo por lograr la voz, las notas y eso es por una voz cansada. Si me hubiera gustado verte romper entrando con una guitarra”, expresó la juez y cantante.

Pamela le preguntó directamente a Mon si estaba teniendo problemas afónicos, a lo que la participante respondió con un tono de voz ronco que, al parecer el cambio climático y los viajes que realizaba para asistir a las grabaciones la estaban afectando.

Érika Vélez fue la última en dar su opinión y coincidió con la opinión del resto del jurado, además añadió que también espera verla con una guitarra. “Yo sueño verte entrar con una guitarra, yo creo que te daría mucha fuerza”.

Ahora, solo le queda a Mon Laferte demostrar que sí se llama como su artista favorita, en la próxima gala de elimanción.