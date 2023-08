Mafer Pérez criticó conducta de Allan Zenck con su hijo y el empresario le llamó “ignorante”: Aquí lo que se dijeron

La farándula inició con todo este mes de agosto, la presentadora Mafer Pérez y el ex esposo de Carolina Jaume, se enfrentaron digitalmente. La también actriz partió su programa en ´Agárrate´ haciendo debate de un tema que siempre suele salir a la palestra, la disputa legal y personal que mantienen Carolina Jaume y su ex pareja Allan Zenck.

Mafer inició hablando de lo dura que resulta la vida de una madre soltera, haciendo alusión a lo se encuentra afrontando Carolina Jaume, pues aseguró que aunque se cuente con los recursos para mantener a un hijo, nunca se puede suplir, o abordar las preguntas de; “¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no viene?” interrogantes que detonaron la ira del empresario, quien le contestó dentro de la misma publicación del programa, pidiéndole que se informara antes de hablar y dejara su ignorancia.

“Cómo puede Ud. Sra. @maferperezrivera asegurar y afirmar tan convencida y suelta de huesos que yo no visito y no me comunico con mi hijo? Cómo se atreve Ud. Sra. en dar por hecho algo que DESCONOCE Y QUE NO ES CIERTO! Repetir una mentira 1000 veces no se convierte en verdad, sea Ud. un poco más profesional e inteligente y no se crea todo lo que lee en redes sociales o dice una mujer que después de 2 años no supera y no entiende que yo me divorcié de ella y no de mi hijo y hasta el día de hoy a pesar de que fue a dar a la cárcel por obstaculizar el régimen de visitas LO CONTINÚA HACIENDO!”, es parte de las primeras líneas de la contestación de Allan Zenck.

Pero ahí no terminó todo, luego de esto, Mafer le replicó, pidiéndole entonces que le comprase un teléfono al hijo que tiene en común con Jaume, si de verdad quería hablar con él. “Ya que el señor se ha dirigido a mí, me tomo el atrevimiento de dirigirme a ti, con los ojos hacia la cámara (...) Los niños saben manejar muy bien Youtube y todos los teléfonos con mucha tecnología, cómprale un teléfono super básico, mándaselo hasta la puerta de la casa en una caja, que el niño lo abra, tu tienes ese número y vas a poder hablar con el niño todas las veces que sean necesarias”, dijo.

Ante esta sugerencia el ex esposo de Carolina Jaume no tardó en responder. “Le contesto cara a cara también @maferperezrivera con mucho respeto y le agradezco mucho el consejo. Le he ido a dejar y le he hecho llegar 3 celulares, incluso un iphone 13 que se lo quedó la madre y ella no permite que me comunique con mi hijo. Cuando contesta me exije que hable primero con ella y me pone ciertas condiciones para que esto ocurra como por ejemplo, que vaya yo mismo a su casa y me quede a dormir con ella sabiendo que yo tengo una relación. Le informo también que la Sra. en mención ha despedido incluso a las niñeras que pago porque ella han permitido que hable con mi hijo cuando me he comunicado a sus números personales ¿Qué le parece?, le respondió Zenck.