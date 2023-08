Pasó de ser el mejor a convertirse en el peor de la noche: Manuel Turizo fue enviado a sentencia en la gala 36 de ‘Yo Me Llamo’

En ‘Yo Me Llamo’ todo es incierto y quedó demostrado en la gala 36 de la sexta temporada, luego de que el jurado decidiera enviar a sentencia a Manuel Turizo. El participante venía de ser el mejor en su gala anterior, pero en esta oportunidad cometió errores que no pasaron desapercibidos.

‘sola’, fue el tema que cantó Manuel Turizo en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ y, aunque tuvo un muy buen manejo del escenario, interactuó con el público y su timbre de voz se mantuvo muy parecido al artista original, los jueces detectaron algunas fallas en la afinación y esperaban ver algo más.

“Muy buena tu presentación, como te mueves, interactúas. ahora, hoy por primera vez escuché que tuviste problemas de afinación en los graves. Si no llegas, buscale una alternativa. Sentí quue te faltó aire y no te entendí en los graves que estabas diciendo. Tú siempre lo haces súper bien, hoy que sentí esto, pero que no pase otra vez”, fue lo que dijo Pamela Cortes sobre la actuación del imitador.

Por otra parte, Axel también recalcó lo de la afinación y repitió que son errores que ya no se perdonan. Además, añadió que a la presentación le faltó un toque de sorpresa “yo en lo personal, pierdo la capacidad de asombro con vos, pero debemos buscar algo que nos sorprenda, que no saque de la zona de confort. No sé, sal del escenario, acercate al público algo que nos deje wow”.

Érika Vélez tampoco deje dar su opinión y destacó que en la gala pasada, Manuel Turizo había sido el mejor de la noche, porque cantó ‘Culpables’ y al ser un tema más movido los sorprendió y eso los dejó con las expectativas aún más altas. De esta forma, todos lo invitaron a seguir trabajando y a darlo todo en la siguiente gala de eliminación.