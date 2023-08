Viajaba de Quito a Guayaquil para llamarse Juanita Burbano en ‘Yo Me Llamo’: Escarley Escobar hizo más de un sacrificio para estar en el programa

Escarley Escobar es quien imita a Juanita Burbano en 'Yo Me Llamo'

Escarley Escobar no logró llegar a la final de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’, pero demostró que los jóvenes ecuatorianos aún escuchan y apoyan el talento nacional. La joven universitaria, que solo tiene 20 años, no convenció a los jueces con su última presentación y se convirtió en la sexta temporada del programa.

Sin embargo, el jurado destacó que debe seguir trabajando y no alejarse de la música. Escarley, es una chica universitaria, estudia la carrera de turismo en Quito, de donde es oriunda y, para grabar y estar al día en la escuela de ‘Yo Me Llamo’ viajaba constantemente entre Quito y Guayaquil.

“Me tocaba viajar para poder venir a grabar ya que, estudió en la universidad y es algo que no puedo pausar”, expresó la joven Escarley. De igual forma, mencionó que se iba muy contenta y agradecida con toda la producción del programa, también con sus compañeros y todas las personas que la apoyaron desde sus casas.

Antes de convertirse en Juanita Burbano para participar en ‘Yo Me Llamo’, experimentó interpretando a otros artistas del mismo género musical, aunque no especificó cuáles eran.

Seguirá transmitiendo la música ecuatoriana a la juventud

En una entrevista que ofreció Escarley a Teleamazonas, canal que transmite el reality de imitación, comentó que su objetivo, más allá de crecer en la música, “es despertar en los jóvenes el gusto por la música nacional”. Así mismo, ella escucha este género desde muy pequeña gracias a sus abuelos.

La joven quiteña también mencionó en dicha entrevista que, su madre fue quién la inspiró a participar en esta nueva temporada del reality ecuatoriano y, resalta que siempre tuvo la seguridad de que sería aceptada en el concurso.

Aunque Juanita Burbano no pudo llegar a la final del show, su participación siempre será recordada, porque cada vez que llegó a subirse al escenario, lo hizo bien y dio lo mejor de sí en cada presentación.