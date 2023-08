Joven perdió su ojo por hacer mal uso de sus lentes de contacto

La historia se dio a conocer por medio de TikTok, donde un usuario dio a conocer que perdió uno de sus ojos por haber hecho mal uso de sus lentes de contacto. Según “Javissnes”, el muchacho que sufrió el dolor más horrible de su vida en su órgano ocular aseguró que un día maneció con ardo en su ojo derecho, por lo que creyó que se trataba de una simple conjuntivitis.

Sin embargo, cuando acudió con el especialista le indicaron que no se trataba de ese padecimiento, sino más bien de una úlcera corneal, por el mal uso de los lentes.

Frente a eso decidió seguir un tratamiento para tratar de solucionar todos sus problemas. “Empecé con gotas cada dos horas día y noche. El doctor me dijo que era un caso muy delicado y lo que se buscaba era salvar el ojo”, aseguró.

Pese a que el tratamiento lo estaba siguiendo al pie de la letra, las mejoras no aparecían, por lo que añadió: “ya llevaba como dos meses sin ver con ese ojo, acostumbrándome únicamente a usar el ojo sano”.

Más adelante, empezó a sentir más síntomas, apareció un lagrimeo en el ojo y tenía la sensación como si tuviera una basurita:

“Era una punzada bastante intensa que no me dejaba ni dormir. Si abría tantito el ojo, me escurrían lágrimas, o sea, eran lágrimas incontrolables. En este punto, los médicos me pusieron las gotas cada media hora, las 24 horas del día, entonces, no dormía”, explicó.

Pese a los cuidados extremos que llevó durante el tratamiento, los especialistas decidieron someterlo a cirugía de manera urgente, ya que la córnea estaba muy delgada y en cualquier momento se podía perforar el ojo. Aunque le hicieron el procedimiento para tratar de salvar el ojo, no lo lograron.