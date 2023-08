Mare Cevallos arremetió nuevamente contra Jamil Faour y lo calificó como: “Cocinero de reality con delirios de famoso”

Parece un episodio digno de ´Compañía 593´ pero no lo es, Mare Cevallos ha vuelto para hablar acerca de quienes habrían sido un pequeño “bache” en su vida, y eso incluye a un personaje que resonó mucho en su entorno amoroso durante meses pasados, el ex participante de MasterChef Ecuador, Jamil Faour.

La actriz publicó varias historias de Instagram de manera reciente, en las cuales se dedicó a pedir a sus seguidores que la desvincularan por completo de alguien que no tenía ni siquiera el honor de llamarse su ex, pues según explicó, solo salieron mes y medio. Asimismo, la también modelo describió al Jamil como un “cocinero de reality con delirios de famoso” que no tuvo views, sino hasta que salió con ella.

Historia de Instagram de Mare Cevallos

La intérprete de ´Victoria´ anticipó la noticia de que el chico ex reality realizará próximamente un viaje con su amiga, que aunque no la mencionó de manera directa, se entiende que se trata de Sol, también ex participante del programa de Teleamazonas, con quien alguna vez se le vinculó, dado a la cercanía y las postales que mostraban ambos.

De igual forma, el texto de Mare no acabó ahí, pues la misma calificó a Jamil de “misógino”, una conducta que de acuerdo a lo que explicó, ya daba a entender en los episodios del programa, donde solo tenía problemas con mujeres. “Según él yo debo pedir ´disculpas´ por darme mi lugar en su momento, no le den bola a un tipo que no se lo merece”, es parte de lo que escribió.

Mare y Jamil

Para el primer trimestre del año todo era amor para Mare y Jamil, sin embargo, unas semanas después comenzaron a circular unas imágenes donde el joven de ascendencia libanesa con Sol Vargas, también ex participante del programa, pusieron en declive lo que habría comenzado, desde entonces Jamil y Mare jamás se dejaron ver juntos de nuevo.

“Semana, porque santo mi ex cuando cuenta el porqué terminamos”, es uno de los tuits que realizó Mare, este 4 de abril de 2023. Mientras que Jamil ha publicado “La gente que no entiende que un hombre y una mujer pueden ser amigos están a punto de hacer que pierda la cordura, dejen de ser sapos”.