Es la segunda vez que el imitador de David Bisbal participa en ‘Yo Me Llamo’: En 2018 lo hizo como Pablo Alborán

José Luis Sánchez es el venezolano que imita a David Bisbal en 'Yo Me Llamo'

José Luis Sánchez, es el nombre del imitador de David Bisbal en la sexta temporada de ‘Yo me Llamo’ Ecuador. El joven es de nacionalidad venezolana, pero tiene casi 7 años viviendo en Ecuador, a través de sus redes sociales, donde se identifica como @yomellamodavidbisbal_ec ha mostrado un poco de su vida.

Esta casado, tiene una hija y, no es la primera vez que participaba en el reality de imitación. En 2018, también logró entrar a la competencia, pero como imitador de Pablo Alborán. En ese momento el público lo ayudó a llegar lejos, a través de los votos. Sin embargo, no alcanzó a estar en la final.

Los medios de comunicación en ese tiempo, halagaban y felicitaban su compromiso con el personaje y, los jueces también apoyaban su imitación y el parecido que tenía con el artista español.

[ ¿Pamela Cortes decepcionada con la presentación de David Bisbal? Así fue la reacción de la juez en ‘Yo Me Llamo’ ]

Ahora, en el 2023, José Luis llegó de nuevo al programa, pero con un nuevo artista, siendo David Bisbal.

En esta sexta temporada, ha recibido duros comentarios y críticas constructivas por parte del jurado y, algunos de sus seguidores desde hace un par de años, se preguntan si debió quedarse con Pablo Alborán y no intentar con un nuevo artista.

Sin embargo, los jueces sin mencionar su pasado artístico, se enfocan en el crecimiento que ahora tiene dentro del reality y como ha evolucionado en la escuela de ‘Yo Me Llamo’. En la presentación más reciente que tuvo, durante la gala 33, Pamela Cortes hizo énfasis en que “si has mejorado tu afinación, pero no es suficiente. Se debe trabajar aún más porque eres realmente bueno y, eso debes creértelo”.

[ Yo me llamo: ¿Manuel Turizo destrona a Juan Gabriel? El imitador del colombiano se coronó como “el mejor” de la noche ]

Por otra parte, los seguidores de José Luis Sánchez es Instagram tienen opiniones dividas. Muchos lo felicitan por su trabajo y entrega al personaje, mientras otros aseguran que ha llegado lejos en la competencia “por casualidad”. Por ahora, se llama David Bisbal y continuará dándolo todo en el programa.