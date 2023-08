¿Pamela Cortes decepcionada con la presentación de David Bisbal? Así fue la reacción de la juez en ‘Yo Me Llamo’

La gala 33 de ‘Yo Me Llamo’ comenzó con 27 participantes en competencia, David Bisbal fue el segundo en presentarse y, de nuevo, mostró inseguridad en el escenario, lo que lo hizo desafinar varias veces.

Desde que inició cantando ‘Ave María’, tema icónico del artista “en su era de rulos dorados, las caras que hizo la juez Pamela Cortes, no fueron las más “lindas”, lo que dio a entender que no estaba convencida con la actuación que tuvo el participante.

El doble de David Bisbal bailó, se movió por todo el escenario e interactuó con las bailarinas que lo acompañaban, pero como le ha ocurrido en presentaciones pasadas, le faltó el aire, desafinó y se mostró inseguro en algunos momentos.

Cuando llegó el momento de la evaluación Pamela comentó que notó inseguridades en él “cuando no estás seguro de lo que haces, es cuando desafinas”. Además, añadió que no es la primera vez que esto sucede “no puede seguir repitiéndose. Tienes mucho talento y lo has demostrado, debes confiar más en ti, para que no sigas cometiendo los mismos errores”, finalizó Pamela.

De igual forma, Érika Vélez y Axel, también apoyaron los comentarios de Pamela y, agregaron que la puesta en el escenario “estuvo buena”, pero se debe seguir trabajando en la voz, es que uno de los aspectos más importantes de la competencia.

La desafinación ha sido un error constante en David Bisbal

Aunque David Bisbal, recibe mucho apoyo por parte de los seguidores de ‘Yo Me Llamo’, e incluso de los propios jueces. Gala tras gala ha mostrado un problema recurrente y, es el de la desafinación. Durante la gala 33 volvió a suceder y podría ser un error que lo lleve a sentencia, donde ha estado más de una vez, por los mismos inconvenientes.

Los usuarios en redes sociales aseguran que la evolución del doble de David Bisbal, no ha estado a la altura del resto de los competidores “es hora de que lo saquen”, “no aplica las críticas como el resto de los participants”, “ya no pueden permitirle el mismo error una y otra vez”, son algunos de los comentarios que se leyeron durante la transmisión En Vivo del programa, en YouTube.