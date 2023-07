Sin duda, el Tomorrowland es uno de los eventos más esperados por los fans de la música electrónica, pues se presentan los mejores DJs y las celebridades más exclusivas para entretener a los millones de asistentes. Luisito Comunica con su novia Arianny Tenorio también se dieron cita en este festival pero tuvieron que pasar por malos momentos el último día.

Como todos los años, el evento se llevó a cabo en la localidad de Boom, ubicada en Bélgica y en el último día, una lluvia torrencial hizo que los espectadores de todos los países no puedan disfrutar como lo hicieron los demás días. Sin embargo, Arisita, reveló en sus historias que tuvo una mala noche, debido a que alguna comida le ‘cayó' mal.

“Llevo más de tres horas tratando de alistarme y no he podido porque tengo una diarrea fulminante, catastrófica. Yo no entiendo que sucedió porque en 10 horas me tomé como cuatro ‘traguitos’ y bastante agua. Pero puedo suponer que fue la comida, porque comí demás”, dijo en una historia la modelo venezolana y en efecto, en días pasados compartió los festines de mariscos que vendían en el festival. “Desde langostas, ostras y salmón venden en el Tomorrowland”.

El pésimo momento que tuvo que pasar la novia de Luisito Comunica en el Tomorrowland (Captura de pantalla)

La novia de Luisito Comunica, indicó que ya todos sus amigos incluyendo su novio se fueron del hotel y se adelantaron al festival y que ella se tuvo que quedar recuperándose ya que seguía con sus problemas estomacales.

“Menos mal llevé mi botiquín de emergencia, porque aquí no hay farmacias ni aplicaciones que te lo traigan”, reveló donde en otro post compartió que se encontraba festejando su cumpleaños 29, pero le tocó atravesar este problema estomacal que la llevó a estar en el baño todo el día.

En otras historias publicó que no fue una gran idea haber ido al festival con diarrea y menos con la fuerte lluvia que cayó por durante horas. “Llovió todo el día y tenía diarrea 😩🌧️ pero las risas no faltaron”, escribió en otro post.