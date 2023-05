Luisito Comunica responde a los que critican que su novia “viaja por el mundo gratis”

Luisito Comunica y su novia, Arianny Tenorio están en un nuevo viaje. En un recorrido por la muralla China, el influencer reservó parte de esta maravilla del mundo para tener una cita romántica con su novia.

Obviamente, las críticas no se hicieron esperar como en varios de los viajes que hacen juntos y dicen que su novia “se aprovecha” y viaja gratis por el mundo.

“Me gustaría mandar un mensaje por Instagram de un comentario que leo mucho “Ary viaja por el mundo gratis con Luisito”. La verdad Arisita se la rifa muy duro. Mi trabajo es viajar por el mundo y Ary se rifa mucho con la cámaras, carga las cosas mientras grabo, me sostiene la cámara, saca videos microfonea, cambia los lentes”, dijo Luisito por medio de sus historias.

También dijo que lo apoya con el arreglo del cabello, le pasa agua, así que de “gratis pues no”.

“Si Ary, en ocasiones, viaja por el mundo conmigo, pues este es mi trabajo. A veces necesito de un equipo grande o pequeño y sí o sí un asistente, camarógrafa . Si aveces Ary viene conmigo, yo feliz”.

Ary agregó que si no viajarán juntos, no se verían porque Luisito trabaja viajando por el mundo. “Por eso no me encanta ver ese comentario porque no es realmente así, trabajamos juntos y a mí me encanta traer a mi Ary”.

Luisito Comunica defiende a su novia