Luisito Comunica reservó parte de la Muralla China para una cita con su novia y le preguntan por el anillo

Luisito Comunica está en un nuevo viaje por el mundo, en esta ocasión tras la declaratoria de la OMS sobre el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19, el mexicano llegó a China junto a su novia Ary Tenorio. Entre sus varias actividades fueron a visitar la Muralla China, lugar que aprovecharon para tener una cita romántica.

“Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica”, escribió Luisito en una publicación de Instagram que acompañó de varias fotos donde se los ve con una copa de champán sentados es una elegante mesa para dos con flores y varios bocadillos, como si estuviesen en un lujoso restaurante.

Cita de Luisito Comunica con Ary en la Muralla China (Instagram)

En las historias de Instagram mostró que Ary estaba muy emocionada porque era su primera vez en el país asiático. Tras una larga caminata con un paisaje único en una de las 7 maravillas del mundo, la pareja llegó a un sitio para tener un momento romántico.

“Reservamos una experiencia mamoncita, te preparan un picnic en la Muralla China”, dijo el creador de contenido. En la mesa se puede ver algunos panes, frutos secos y pasabocas hasta que lleguen los platos fuertes.

Reacciones en redes

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y entre los comentarios más repetidos, los seguidores le preguntaban por el anillo. “Y el anillo”, “¿Y el anillo pa cuándo?”, “Imagínense cómo le va a pedir matrimonio”, “No me imagino ahora que le pida que sea su esposa, qué va a hacer o Ari que le pida OMG”, “Mood: me va a dar el anillo o solo alquilo la muralla China para hacer un picnic”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.