Andrea Aguilera es la ‘Barbie Miss Supranational’: La reina de belleza se unió a la tendencia y se convirtió en muñeca

La fiebre ‘Barbie’ también contagió a Andrea Aguilera, la nueva Miss Supranational 2023. La joven que está de visita a Ecuador, tras su coronación en Polonia, publicó unas fotos en su cuenta oficial de Instagram luciendo como la icónica muñeca de Mattel.

“Imagination, life is your creation”, “This Barbie is SUPRANATIONAL”, son los textos que utilizó Andrea para acompañar los dos carruseles de imágenes que subió a las redes. La modelo también mencionó que el fotógrafo Massimo Faria fue quien la retrato, durante una visita express que realizó a Miami.

En las fotos sale vistiendo un vestido fucsia, con medias del mismo tono, tacones y su cabello suelto. La diseñadora del atuendo, no omitió el momento y publicó imágenes de la reina de belleza con el texto “Ha sido maravilloso recorrer contigo cada experiencia, eres un ser de luz lleno de amor para dar, gracias mi Andre no solo por darme el honor de vestirte, sino también de ser parte de este recorrido que es tan importante para ti”.

[ Andrea Aguilera se declara fan del encebollado ecuatoriano: Estas son 5 curiosidades que no conocías de la Miss Supranational ]

Además, los seguidores de Andrea tampoco dejaron de halagarla y seguir felicitándola por el título que obtuvo en Polonia. “Bella nuestra reina”, “Que orgullosos estamos de ti”, “Eres una mujer increíble y digna de admirar”, fueron algunos de los más destacados.

Miss Supranational 2023

Andrea Aguilera se coronó como Miss Supranational 2023, el pasado 14 de julio en Polonia. Es la primera vez que un ecuatoriana obtiene este título y el país la ha recibido muy calurosamente.

[ ¡Andrea llegó a Ventanas! Miss Ecuador 2016 recibió a la reina en la provincia de Los Ríos ]

Desde su llegada el pasado 24 de julio a su tierra natal, la joven de Ventanas de Los Ríos, no ha descansado, otorgando ruedas de prensa, compartiendo con su familia y cumpliendo con los deberes que ahora tiene como reina.

Se supo que, Andrea aguilera estará en Ecuador mientras dure su reinado y, la organización irá indicándole a donde debe ir o asistir si es necesario.