Andrea Aguilera se declara fan del encebollado ecuatoriano: Estas son 5 curiosidades que no conocías de la Miss Supranational

Andrea Aguilera no ha dejado de compartir con todos sus fanáticos desde que llegó a Ecuador, el pasado 24 de julio, tras obtener la corona del Miss Supranational 2023, en Polonia. La reina de belleza visitó el lugar que la vio crecer: Ventanas de Los Ríos y, allí aceptó conversar con diversos medios de la farándula.

Entre ellos, Fashion Planet, a quienes les confesó cinco datos curiosos sobre su vida, destacando que su plato favorito es uno de los más tradicionales en Ecuador. Mi plato favorito va a ser por siempre y para siempre un plato ecuatoriano el encebollado. La joven con solo 22 años, aseguró ser fanática del encebollado y que lo comería siempre que pueda.

De igual forma, señaló que entre otras de sus cosas favoritas están los colores, “en realidad me gustan muchos colores actualmente, pero desde niña, el azul es el color que siempre me ha captado la atención”.

Así mismo, reveló entre risas que a pesar de estar en el medio del entretenimiento y los concursos, tiene dos pies izquierdos “soy muy mala para bailar”. También dijo que uno de sus hobbies es leer, “leo mis libros favoritos, escuchó música. Eso me ayuda a mantenerme activa”.

Y por último, señaló que uno de sus sueños, expresando que aún no es un sueño frustrado si no, algo que tiene por cumplir. es el ser doctora. “Diría que no es un sueño frustrado, si no algo que aún tengo que cumplir y es ser doctora. Desde que era niña lo he querido”, finalizó diciendo la reina de belleza.

De acuerdo a lo que han difundido los medios de comunicación, Andrea manejará su agenda como Miss Supranational desde Ecuador. La organización se encargará de tenerla al tanto de todo e indicarle cuáles son sus próximos viajes.