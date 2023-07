“Alguien se acercó a tomarse una foto y me pusieron una pistola”: Las revelaciones de Richard Barker tras el asesinato de Efraín Ruales

Richard Barker dio a conocer los detalles de lo que había pasado antes y después asesinato de Efraín Ruales y el porqué decidió irse a Estados Unidos dejando la vida que tenía por su seguridad y cómo ha empezado su vida desde cero en Estados Unidos.

Todo lo contó en el podcast ‘Precio del Sueño Americano’ que busca conocer la historia de varios migrantes ecuatorianos. Barker tiene 52 años y su vida tuvo un cambio de 360 grados, luego de ser un reconocido actor y presentador ecuatoriano, empezó una nueva vida lavando platos.

“Después de la muerte de Efraín Ruales, a mí me llamaron a declarar porque en el informe, Alejandra había dicho que lo llamé a decir que le baje dos rayitas. Efectivamente, porque tanto Efraín como yo, éramos los únicos influencers retractores del Gobierno de aquel entonces (Lenín Moreno)”, contó Barker.

[ Mayra Jaime entre lágrimas se confiesa arrepentida de haberle dicho “muertito” a Efraín Ruales: “Le pedí perdón a Dios” ]

¿Qué le habían dicho antes del asesinato de Efraín Ruales?

“Antes que muera Efraín, a mí me llaman que le “baje dos rayitas” y me lo dice alguien que estaba en la Presidencia, yo lo que hice fue llamarle y decirle “ñaño, bájale dos rayitas porque a mí me llamaron que estamos dando palo a esta gente””, explicó Richard sobre aquella llamada.

Las amenazas

“Cuando Efraín muere, yo dije en la declaración lo que estoy explicando ahorita. En ese momento, en la Fiscalía me llaman por teléfono, delante del fiscal me hacen una videollamada desde la Penitenciaría, me dicen: “te vamos a quebrar, cuidado con lo que dices”. Yo me asusté, me dicen que ponga la denuncia y me ponen resguardo policía, pasaba con chaleco antibalas”, recordó.

Sin embargo, no se sentía a gusto, incluso alguien le había informado que hasta la misma policía lo “podía quebrar”. Su vida ya no tenía paz y decidió irse a Cuenca donde trabajó con un buen amigo suyo en redes impulsando el turismo en Ecuador, así lo hizo por un año.

“Cuando empiezan a darse las muertes en Guayaquil, yo no me iba a quedar callado, pero veo en redes que hablaban pendejadas”, así que decidió hacer marchas por la paz como lo hizo en el 2009 por las hermanas Poppe.

“Le dije al Presidente Lasso que un hombre que deja morir a la gente en su país no merece respeto. Lo conocía, me puse los zapatos rojos, yo voté por él y me arrepiento” confesó.

Así que advirtió que sacaría a la gente a las calles, realizó una primera marcha en Guayaquil a la que fue muy poca gente y lo vieron como algo político, incluso la llamaron “la marcha de Richard Barker” y en ese entonces, ese día salió el partido de Rafael Correa a recoger firmas para el partido RC5.

Sin darse por vencido, fue a Machala para realizar otra marcha. “Alguien se acercó a tomarse una foto conmigo y me pusieron una pistola, me dijeron “negro hijo de tal, te vamos a quebrar si sigues en contra del Gobierno” y dije esto ya es personal”.

Barker salió de la marcha y a la semana se fue al aeropuerto con destino a EE.UU. pero para su sorpresa no podía salir del país porque tenía orden de arraigo por el Estado por injuria.

Pero su decisión ya estaba tomada, no iba a seguir en el país porque no se sentía seguro. “Me fui a Transportes Ecuador y me fui a Quito unos dos días, me fui a Rumichaca y salí por Bogotá. En Colombia me pasó algo terrible, me negaron la entrada, unos tipos me dijeron que me iban a ayudar y me sacaron 2 mil dólares. En Colombia tomé un vuelo hacia Nueva York”, confesó.

Video completo