Camila Cabello es involucrada con Rauw Alejandro tras ruptura con Rosalía: IMÁGENES los ubican en más de un lugar juntos

Camila Cabello, este es el nuevo nombre que salta a la vista y resuena con fuerza como un posible vínculo de noviazgo en la vida del cantante Rauw Alejandro. La noticia de separación entre el puertorriqueño y Rosalía, ha causado un revuelo global, el ojo del huracán de la farándula y de los internautas, ha posado su vista en la también cantante, puesto que en los últimos días y como consecuencia de la polémica ruptura, se han dado a conocer fotografías que ubica a los artistas juntos en más de un escenario.

Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un rumor de Twitter, ni de un hilo especulativo, fue el medio E! News, el primero en asomar la existencia de este acercamiento, pues se dice que la supuesta causante de la separación es la cantautora y actriz cubanomexicana. Sumado a esto, un segundo portal de peso en las noticias de farándula se sumó a esta aseveración, la información fue confirmada por Raúl de Molina en ´El Gordo y La Flaca´ (Univision).

“Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello”, dijo durante la emisión, seguidamente agregó: “Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía”, aseguró el conductor, quien por su parte aclaró, que dentro de los datos que maneja, es que las salidas se habrían dado después de la separación con la catalana y no antes.

Y como era de esperarse, los seguidores de Twitter, ahora llamado ´X´ hicieron lo suyo y recopilaron varias postales donde los artistas fueron captados juntos.

“A raíz de la infidelidad hacia Rosalia muchos se han concentrado con Valeria Duque pero Camila Cabello y Rauw Alejandro han estado muy juntos en estos días: 1:en la discoteca 2: en el partido de fútbol 3: captados en cámara compartiendo en Puerto Rico la noche de la disco”, es el texto del tuit que acompaña las fotos.

Hasta el momento Rauw se a encargado de defender a capa y espada su versión, misma que Rosalía le ha apoyado de cierta forma.