Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación, asegura revista PEOPLE

La relación Rosalía y Rauw Alejandro habría llegado a su fin, de acuerdo PEOPLE y People en Español fuentes aseguraron al medio que “a pesar del amor y el respeto que se tienen, ambos acordaron terminar su relación”.

Esta noticia ha sido como un balde de agua fría para los seguidores de la pareja que habían anunciado su compromiso el pasado marzo de 2023. Se los veía tan bien y enamorados, pero nadie sabe lo de nadie.

Fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro, según revista People

No se han revelado más detalles de esta noticia en el mundo de la farándula y los artistas tampoco lo han confirmado en sus redes sociales. Recordemos que hace aproximadamente cuatro meses Rauw yRosalía lanzaron su tema “Beso”, en el que se muestra sus mejores momentos y a final un anillo de compromiso y a la española llorando de la emoción.

Reacciones de los seguidores

En redes los comentarios no se hicieron esperar con especulaciones, “Yo me lo presentía, Rosalía se veía muy triste”, " “En estos tiempos ya nadie lucha por amor”, “El amor no existe definitivamente”, “Qué triste, se veía mucho amor en ellos”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro iban tres años de relación y se veían más enamorados que nunca. En una entrevista, Rosalía había contado un poco de su relación.

“La impresión fue que te enamoraste a primera vista. Nos conocimos en Las Vegas en los Latin Grammy’s. Tu pensabas que yo era un player”, aseguró el puertorriqueño sobre la primera vez que se vieron.

El primero en dar el paso fue Rauw, quien siempre había confesado su admiración por la cantante. Gracias a unos amigos en común en la industria de la música su historia de amor floreció.

También confesaron que la primera vez que se dieron su primer beso fue en Madrid en el 2019, antes de noche buena.