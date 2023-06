“De la manera más bonita”: Rosalía y Rauw Alejandro revelaron cómo fue que se comprometieron

Sin bien no se conoció hasta finales de 2020 sobre su noviazgo, hoy Rauw Alejandro y Rosalía son la pareja del género urbano más enamorada del momento. La primera que vez que se vieron fue en los premios Grammy latino de 2019, y ese fue el hito para que ambos artistas comiencen un vínculo bastante fuerte, que hasta la fecha han logrado sostenerlo. Hace poco, los dos cantantes revelaron cómo fue que se comprometieron.

“Nos comprometimos de la manera más bonita que me pude haber imaginado, que podía existir. Fue en la casa de tu abuela, en la parte más alta del edificio. Empezaron haber fuegos artificiales. Se veía todo Puerto Rico desde arriba. Y yo no me lo esperaba y t: ‘te quiero en el sitio’, y yo de la forma más inocente: ‘vale’. Y de pronto empezaste a buscar algo desesperado”, respondió la ‘Motomami’ a su novio.

De igual manera, continuó: “Es como que no lo sacabas y te arrodillaste buscando algo en el bolsillo. Entonces tu me diste un anillo y yo me puse a llorar y entonces así fue como nos comprometimos”.

Ambos se han convertido en referentes del género urbano, como parte de las nuevas generaciones que, con sus temas, han logrado darse a conocer a nivel internacional, como también obtener que millones de usuarios que se han convertido en sus más fieles seguidores.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, conocido artísticamente como Rauw Alejandro, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño. Pertenece a la “nueva generación” de músicos urbanos puertorriqueños.

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz española. Nacida y criada en las afueras de Barcelona, ha sido descrita como una «estrella del pop atípica» debido a sus estilos musicales que doblan los géneros. La joven alcanzó fama mundial gracias a ‘Malamente’, el primer sencillo de su disco ‘El mal querer’.