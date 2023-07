‘Acabaron’ con Dayanara por dejar basura en la playa: Esto fue lo que pasó

La cantante Dayanara fue acusada junto con su esposo de haber dejado basura en la playa de Olón en el último feriado que se vivió en Guayaquil por las fiestas de Fundación. En redes sociales las fotos se viralizaron causando indignación.

En las fotos que se compartieron, primero se la ve sentada en la playa junto a su esposo, Jonathan Estrada. En la siguiente fotografía se ve el mismo lugar pero ya no a ellos y sí la basura que generaron.

En una entrevista para EXTRA, la artista pidió a sus seguidores que no crean en todo lo que ven en las redes sociales ni juzguen por una foto. “Que la gente saque sus conclusiones, yo la verdad he leído cada cosa. No respondimos Jonathan ni yo, porque para nosotros no tiene mayor interés, ni importancia todo lo que han generado desde el coraje, desde la intención de querer provocar algo malo. Creo que tenemos tantas cosas importantes que nos están pasando como país, como para poner una foto y decir que eso pasó”, indicó.

Comentarios en redes:

Las redes sociales han indicado que el dejar basura en la playa de Olón se ha vuelto muy común por los turistas y los vendedores del sector. “No solo ellos mucha gente lo hace, así como llevan fundas para la ropa mojada, para la piñata, para las fiestas, ¿Qué les cuesta una para la playa?”, indicó una usuaria.

“Es en serio yo mí basura la meto en una funda,me da vergüenza dejarla tirada así, educación plis”, escribió otra.