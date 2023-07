¿Messi es Yoda? El significado de la nueva celebración del capitán del Inter de Miami

Mejor no podía empezar la era de Lionel Messi en el Inter de Miami. El rosarino ha logrado encajar tres tantos en dos partidos, donde su magia hace vibrar a los miles de fanáticos que incluyen a famosos.

Este martes 25 de julio, en su enfrentamiento contra el Atlanta United, a la Pulga le bastó 8 minutos para marcar su primer tanto en calidad de titular; el argentino ya anotó en la victoria contra el Cruz Azul el viernes 21 de julio.

Después del magistral tanto, el cual llegó de una habilitación de Sergio Busquets, el campeón del mundo hizo una nueva celebración. Lio extendió su mano hacia el frente y simuló atraer algo con su fuerza.

¿El pase? De Busquets ¿La definición? Del mejor de todos. Lionel Messi demoró 7 minutos en volver a convertir con Inter Miami. LA PURA VERDAD.

Al puro estilo de los Jedi, el argentino tomó esta postura que no pasó desapercibida. Ya los fanáticos instaron a las cadenas de videojuegos el incorporar este festejo en los próximos títulos.

Por otra parte, los seguidores comenzaron a especular si se trataría de Joda o de Obi-Wan Kenobi por su talento y capacidad para enseñar a nuevos talentos pero, a diferencia del combate, en el mundo del balompié.

En conclusión, lo que menos esperemos es que se trate de un Anakin y termine por pasarse al lado oscuro. Sin más, podemos señalarle a Messi que la “fuerza lo acompañe”.

Festejo de Lionel Messi Twitter

Messi invita a soñar a Miami

¿Cómo puede el peor equipo de Estados Unidos convertirse en apenas cinco días en el más prometedor del país? La fórmula es tan obvia como sencilla: incorporando a un futbolista tan determinante como Leo Messi, capaz de no sólo sumar estadísticamente goles y asistencias sino también de potenciar el rendimiento de sus compañeros.

El Inter Miami era hasta hace una semana el peor equipo de fútbol de los Estados Unidos. El conjunto con menos puntos de la MLS, con tan solo cinco victorias en liga, el tercero que menos goles convertía con una media de una diana por partido y, a su vez, uno de los más vulnerables con más de un tanto y medio encajado por jornada.

Leo Messi vs Atlanta United

En los dos partidos de la Leagues Cup, una competición completamente distinta, el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino ha dado dos exhibiciones tales que ya invitan a pensar no sólo en llevarse este nuevo torneo sino en una posible remontada histórica en la MLS. Por no hablar de la US Open Cup, competición en la que ya están en semifinales.