¡La reina llegó a casa! Andrea Aguilera pisó Ecuador y así la recibieron

Con una gran sonrisa, un hermoso set de falda y blazer, tacones de aguja y su hermosa corona y banda que la identifican como la Miss Supranational 2023, llegó Andrea Aguilera a su tierra natal este 24 de julio.

En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo la recibieron entre aplausos, elogios y frases de cariño, fanáticos, familiares de la reina de belleza, y todos los medios de comunicación.

La oriunda de Ventanas, provincia de Los Ríos, se mostró bastante emocionada al ver a todas las personas que la esperaban en el aeropuerto. Tuvo un primer encuentro con los medios, se fotografió y procedió a salir del lugar.

Andrea Aguilera, se subió en un auto convertible rojo, que la llevó desde la terminal aérea hasta un hotel de la ciudad donde ofreció una rueda de prensa. En sus manos, ondeaba la bandera del Ecuador. En el recorrido, la gente sonaba los pitos de sus vehículos y saludaban a la reina triunfante.

[ “Ecuador, este es nuestro momento”: Andrea Aguilera realiza su primera publicación en redes como la nueva Miss supranational ]

La reina tiene planeado pasar un par de días en Ventanas donde compartirá con su familia, según informaron medios locales, estará esperándola un hermoso recibimiento.

¿Cómo logró el título Andrea?

El certamen internacional de belleza Miss Supranacional 2023 se realizó en Polonia, el pasado viernes 14 de julio, con la participación de 65 representantes de diversos países. La ecuatoriana se impuso por su belleza, imponente altura de 1.80 metros, y principalmente por su actitud e inteligencia.

Una de las razones por las que la representante ecuatoriana Andrea Aguilera se alzó con la corona de Miss Supranational 2023 es su capacidad de hacer sentir a su interlocutor como la persona más importante en la sala, la persona que tiene su absoluta atención, aunque a su alrededor ella tenga otras cien cámaras y conocidos queriendo acercarse.

“Luego de mi coronación tuve la oportunidad de hablar con el jurado calificador, porque compartimos el panel del Mr. Supranational, y me dijeron el motivo por el cual me eligieron: que desde siempre fui muy espontánea, que se notaba que era yo misma, que no estaba fingiendo y que podía ser muy cálida con las personas”, comentó la reina de belleza a un medio local ecuatoriano.