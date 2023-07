“Ecuador, este es nuestro momento”: Andrea Aguilera realiza su primera publicación en redes como la nueva Miss supranational

La agenda de Andrea Aguilera no ha parado desde que se coronó como la nueva Miss Supranational, el pasado 14 de julio de 2023 en Polonia. Los eventos en los que ha participado representando a la organización, en solo días de ser coronada, no le habían dado la oportunidad de pronunciarse en las redes sociales.

Sin embargo, este 18 de julio, hizo su primera publicación en Instagram, donde colocó una imagen de ella en áreas verdes, con un look relajado, poco maquillaje y luciendo hermosa, como la gran reina que es. Además, lo acompañó con un texto donde agradeció a la organización Supranational por confiar en ella y, también agradeció a Ecuador por siempre apoyarla.

También escribió que ha buscado conectarse con la naturaleza y, con todo aquello que ahora es nuevo para ella. Andrea afirmó que sigue asimilando todo lo que pasa en su vida y todos los planes que se vienen para ella y para su futuro.

“Hola a todos soy Andrea, Miss Supranational. He pasado estos días conectando con la naturaleza, pensando en mis metas para este año en conjunto con mi nueva familia. Estoy asimilando todo y entiendo que tengo una gran responsabilidad sobre mi. Trabajaré arduamente, pondré todo de mi para ser la mejor embajadora de la marca. Pronto, Andre y yo estaremos en Ecuador y no podemos esperar para trabajar con mi organización. Ecuador, no puedo esperar para celebrar este triunfo con ustedes y mostrar que somos un país fuerte, poderoso y unido. Este es nuestro momento”, fueron las palabras que escribió la soberana en su red social.

Andrea no había hecho una publicación personal, pero si fotos de los eventos en los que ha estado, como el Mister Supranational y el Miss Polski. Además, enseñó parte del proceso de la sesión fotográfica oficial de la organización junto al Mister ganador.