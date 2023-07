VIDEO: así se lesionó joven la pierna por ‘perrear’ hasta el “subsuelo” en la discoteca

Así lo contó una tiktokter de nombre Arahua. La joven de origen mexicano se viralizó en la red social china luego de que contara una anécdota que le causó mucho dolor. Según dio a conocer en un video publicado desde su cuenta oficial, la chica decidió ir a una discoteca con un grupo de amigos.

Allí decidió bailar y “dejarlo todo en el subsuelo”, tal como describió en su publicación. En las imágenes se pudo ver como se mandó tremendo baile al ritmo del ‘perreo’. Arahua se descuartizó y se mandó un paso de ‘tweerk’ en medio de la pista de baile donde varias personas la estaba rodeando. Lo que no midió la chica fue consecuencia de exagerar sus pasos.

Minutos después de que dejó la pista de baile, los estragos le comenzaron a pasar factura y se empezó a sentir mareada. “Me está doliendo durísimo mi pierna”, señaló.

La sensación era insoportable, por lo que la joven decidió pedir un taxi, debido a que su pierna cada vez la hacía sentir incómoda. Cuando ya estuvo en el vehículo rumbo a su casa, Arahua señaló que el conductor era un joven amable que se bajó para comprarle medicina en la farmacia.

“Me está doliendo durísimo mi pierna”, dijo mientras el conductor salía del establecimiento de medicinas que ella necesitaba para intentar calmar el malestar.

Pero no fue así. Indicó que no podía mover su pierna. Más tarde en la madrugada dio a conocer las razones por las que se sentía mal: “porque me disloqué una pierna”.

“Como me lastimé, ahora no puedo ir al gimnasio”, diciendo al finalizar el clip, donde mostró un enorme moretón como consecuencia el tremendo ‘perreo’ que le produjo la lesión. La historia ser hizo viral en TikTok, por lo que llamó a más 400 mil usuarios.