Requisitos de una joven para salir con un chico desatan la polémica en TikTok

Danu tiene dos años que no sale a citas porque quienes la han invitado no cumplen con sus requisitos (Foto: Captura de TikTok @danucirigliano)

Todas las personas tienen un ideal de lo que desean en el otro para una cita perfecta. Por ello, una joven contó en TikTok cuáles son sus requisitos para los chicos que quieran salir con ella, desatando la polémica en esta red social entre quienes la apoyaban y quienes no.

La jovencita se identifica en esta plataforma como Danu Cirigliano. A través de su cuenta @danucirigliano, expresó que su primer requisito es que la vayan a buscar y luego la dejan en su casa, esto no por comodidad, sino como medida de seguridad.

“Me da igual si me pasas a buscar en un auto, un remis, en bici o en colectivo. Pero me pasas a buscar y me dejas sana y salva en mi casa”, expuso.

Otra de sus exigencias es que si le piden que escoja algún plan, no es correcto que luego se lo cambien.

“Primera cita. Me decís que elija qué hacer y después me lo cambias todo. Si yo te digo ‘vamos a tomar algo’ y vos me tirás ‘dale, de última vamos a tomar algo en mi casa’ es como ¿Qué?”, manifestó.

Agregó que “es lo peor que me pueden hacer, lo peor. Me da pánico, no te conozco”.

Otro requisito es que no acepta invitaciones a última hora. Prefiere que sea con anticipación. “Si lo planificas a esta hora es porque alguien te canceló, estás al pedo o aburrido, así que no”, aseveró.

Por último, indicó que el que invita es quien paga. Coloca esto de condición porque “muchas veces me agarraron la plata”.

Contó que hace más de dos años no tiene una cita, porque quienes la invitan no cumplen con estos requisitos, los cuales mantiene con firmeza.

Comentarios

Los requisitos de Danu desataron opiniones diversas en TikTok. Hay quienes respaldan sus pedidos, pero otras personas no están de acuerdo. Por ejemplo, un usuario le aconsejó: “Es medio peligroso que te vaya a buscar a “TU” casa que sepa dónde vivís, esa revísala, porque se puede tornar denso sí capaz tiene otras intenciones”.

Otras personas concordaron con que no es seguro que la dejen en su casa, principalmente si es alguien que conoce por Internet.

La mayoría de las mujeres la comprendieron en cuanto al requisito de una cita a última hora, reiterando que no es aceptable por los planes que ya hay para ese día.