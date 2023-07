¿Piensas estudiar en otro país? Estas son las mejores universidades de Latinoamérica a las que debes aplicar

Según un nuevo estudio que ha publicado QS Ranking para este próximo 2024, se detalla las mejores universidades de Latinoamérica. Debido a que Ecuador no se encuentra en el ranking, estas son las opciones a las que debes aplicar.

Estas son las mejores universidades de Latinoamérica según QS Ranking

Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Chile

Tecnológico de Monterrey (México)

Los ecuatorianos ha preferido Argentina como su destino ideal para poder estudiar. Esto se debe a la economía en la que se encuentra el país albiceleste la cual beneficiaría a los ecuatorianos gracias al dólar. Aunque, los otros países también son grandes opciones para ir a estudiar.

[ Nuevo estudio muestra las peores universidades de Latinoamérica, ¿Ecuador está en el ranking? ]

Por ejemplo, México también era uno de los lugares preferidos por los ecuatorianos para seguir con sus estudios debido a la educación de gran calidad que ofrece.

Este estudio busca que la universidad cumpla con estos requisitos:

Reputación académica

Reputación en empleos

Cantidad de estudiantes

Investigación

Estudiantes internacionales

Profesores del extranjero

Investigación internacional

Facilidad para encontrar empleo

Sostenibilidad

Impacto web

Recalcando que en este ranking no se encuentran todas las universidades, ya que no todas cumplen con los requisitos para estar en él, y las que están se evalúan bajo diferentes características, ya que no todas cumplen la totalidad de ellos, cada criterio tiene una puntuación máxima de 100, y cada universidad puede evaluarse con un total de 4 a 9 habilidades, es decir, teniendo un puntaje máximo de 400 a 900 puntos.

Aclarar también que no a todos los criterios se les da la misma importancia, por lo que hay universidades que pudieran tener un puntaje mayor, pero que de acuerdo a los criterios evaluados ocupen un lugar más bajo en el ranking, debido a que los criterios donde tienen puntaje alto no son igual de relevantes que los otros.