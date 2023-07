Reality organiza una cita a dos solteros y acaban descubriendo que son familia

‘First Dates’ es un reality español en el que buscan a dos solteros los cuales puedan tener una primera cita y sepan si quieren estar juntos o no. En este caso, Carmen y José, fueron los elegidos para participar en el programa, aunque todo se salió de control debido a un “pequeño” tema familiar.

Dos primos a punto de hacer match en #FirstDates19J: “Cuanto más primo, más me arrimo”https://t.co/Rqxsno59YK — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2023

Al inicio del programa, los dos jóvenes se presentaron y expusieron ante las cámaras que tenían una mala primera impresión de la persona que habían elegido. Pero con el tiempo, siguieron conversando y pudieron darse cuenta que están hechos el uno para el otro.

“Me ha sorprendido. No me la esperaba así. Me gusta que sea agradable y que tenga conversación. Eso ha sido un puntazo”, afirmó José María ante las cámaras.

“Me ha dicho que no es homófobo, que no es racista. A mí eso me encanta, porque pienso que todos somos humanos y tenemos que vernos como tal”, confesó Carmen al equipo del programa.

Aunque, en un momento de la conversación, José mencionó a su primo a lo que Carmen se empezó a dar cuenta de que tenía un familiar con el mismo nombre. Llegando a la conclusión de que tenían un pariente en común, convirtiendo a la “pareja” en familia.

A pesar de que José no le dio importancia, a Carmen no le gustó la idea de que en la familia puedan hablar de lo que ocurre entre ellos dos.

Cabe recalcar que los jóvenes no tenían ni la más mínima idea de que eran familia.

Al final del programa, los dos debían decir si desean seguir con la relación o si quieren terminarlo todo. Carmen, al ver la situación en la que se encontraba, decidió decirle a José que no quería nada con el. El joven reaccionó de buena manera y entendió a la chica con tal de que no ocurran malos comentarios.