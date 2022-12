Hombre rechazó volver a salir con mujer pese a exitosa primera cita: descubrió que ella tenía un año más que él

Una curiosa situación se vivió en un capítulo del programa de citas español First Dates, luego que el encuentro entre un hombre y una mujer terminara de mala manera, pese a que inicialmente demostraron tener gustos en común y una buena química. Y todo, por una particular situación que no le gustó al participante.

¿Qué pasó?

De acuerdo a lo consignado por Tikitakas de As, María y Álvaro fueron los participantes. Ambos se mostraron felices durante la cita y parecía que todo iba bien encaminado.

Hablaron de sus profesiones: ella es abogada y él informático. Los dos descubrieron que son muy románticos y que querían una relación estable. También los dos son fans del karaoke y en un momento incluso se dieron besos en el cuello.

Pero todo cambió cuando el hombre se enteró que ella tenía un año más que él. Cuando llegó el momento de la decisión final y había que responder si tendrían una segunda cita, María de inmediato señaló que si.

Álvaro en cambio, dio su negativa. “No tendría otra segunda cita contigo. Me has caído muy bien, pero no he sentido ese feeling que necesito tener y, aparte, estoy buscando a alguien un poquito más joven que yo, entre 18 y 35 años”, afirmó.

La reacción de la mujer

Ante esto, María se marchó enfadada del lugar y no se despidió del hombre. “A mí no me gusta que me rechacen en público, me lo podía haber dicho fuera. No le hubiera costado decirme: ‘Pues mira, sí me has gustado, pero nos conocemos fuera’. Rechazar así en público me parece una falta de educación e hiriente”, expresó.

“Ya me lo dijo mi hermano, que iba a hacer el ridículo y que me iban a hacer daño. Pues no se ha equivocado”, afirmó.

Ante esto, el hombre intentó disculparse con ella, pero María no aceptó. “¡No! Lo siento, no. El daño ya está hecho”, exclamó y se fue.