Antonella Moscoso reveló roces sostenidos con ex de Renier: “Tuve que escribirle a la mamá de Valeria para que parara”

Rompió el silencio, Antonella Moscoso habló acerca de una situación de la que muchos rumoran pero nadie tenía certeza, la vida amorosa del cubano y padre del bebé que lleva en su vientre, Renier Izquierdo.

La bailarina quien se ha visto envuelta en varias confrontaciones de menciones y vinculaciones por parte de las ex de Renier, aseguró que lo más difícil que ha tenido que afrontar durante su relación, ha sido el pasado amoroso del cubano, en especial con un personaje, Valeria Gutiérrez, ex reina de belleza, a quien alguna vez se le relacionó con el bailarín de ´Soy el mejor´.

“Renier y ella eran amigos, yo veía como ella le escribía lo llamaba, lo buscaba era una intensidad, era alguien que no aceptaba que Renier ya estaba con otra persona. Ya cuando la relación se volvió formal y todo, y que lo vincularon diciendo que se había visto con ella en Miami, llegué hasta el punto de decirle que no me iba a prestar al jueguito de querer sonar por medio de. Ella puede ser muy reina de belleza lo que sea, pero debe darse su lugar”, explicó inicialmente la bailarina, quien calificó de “desubicado” el Tiktok hecho por Valeria, donde se rumoró que se había visto con el cubano en Miami.

Seguidamente, Antonella reveló algo que dejó atónita a la misma conductora del programa ´Michow´ Michela Pincay, quien se mostró asombrada al saber que Antonella tuvo que hablar con la mamá de Valeria Gutiérrez.

“Yo tuve que verme en la obligación de escribirle a la mamá, para decirle que las cosas debían llegar a su fin, que hasta ahí llegaba cualquier tipo de contenido con ella porque ese no era mi fin. Lo peor que he vivido con Renier en mi relación son sus ex”, aseguró Moscoso.

Por otro lado, con respecto a Melissa Gate, explicó que evita por todas las maneras responderle, puesto que ha sido el mismo Renier, quien la describe como “todo un personaje”.