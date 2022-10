Antonella Moscoso contó la verdad detrás de la ruptura con Luue Mansilla: ¿Hubo infelidelidad?

En efecto dominó, así va la ola de pronunciaciones que hace parte del entorno de Antonella Moscoso, la bailarina del reailty ´Soy el mejor´. La polémica que cada vez recoge más agregados, comenzó por unas declaraciones hechas por la hermana de la artista con relación al ex de Antonella, Luue Mansilla, seguidamente fue Mansilla quien respondió a las declaraciones y ahora Antonella y su novio Renier Izquierdo se unen a las opiniones.

Cabe destacar que la ex pareja de Antonella lanzó un comentario nada sutil frente a los medios de comunicación, que dejan ver a la bailarina como la desechada, tras asegurar que fue él quien decidió poner término a la relación, por ello, fue frente a las cámaras del programa de farándula ´De boca en boca´, que la ecuatoriana contó su verdad y habló de como fue su tiempo de novios, y destacó que sí hubo muchas faltas de parte de Mansilla, en especial en temas de infidelidad.

“Si él se siente más hombrecito por decirlo, cheverísimo, por parte mía no hubo ningún problema, no hubo infidelidad. Él me fue no solo una, me fue muchas veces infiel”, aseguró Antonella, al tiempo que defendió a su hermana y aseguró que ella totalmente libre de opinar lo que quisiera, pues fue alguien que vivió su relación de cerca.

“Él me lastimó muchísimo, a mi hermana le dolía verme llorar, le dolía verme lastimada, decía que me merecía algo mejor”, agregó Moscoso. Asimismo, otra de las aristas abordadas por la popular rubia, fue el tema económico, pues tal parece que ese habría sido otro de los comentarios sueltos de su ex.

“Yo me he caracterizado por ser siempre muy trabajadora. A mí nadie me ha aportado económicamente ni Luue, ni Renier, soy alguien que gracias a Dios tiene dos piernas y puede trabajar”, cerró diciendo la artista, quien hasta no hace muy poco estuvo envuelta en rumores de boda, luego de que Renier Izquierdo publicara una historia con un anillo en su dedo.