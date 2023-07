El señor ´M´ respondió a polémica con Erika Vélez ¿Demandará a la presentadora?: “Lo que ella hizo si fue un delito”

Continúa la polémica, Poncho Quintero, panelista del programa digital ´Calientitos´ y reconocido presentador de farándula del Ecuador, se pronunció para hablar sobre un tema que lo puso en el ojo del huracán hace algunas semanas atrás, sus posteos sobre Erika Vélez.

El empresario que se volvió viral y también centro de criticas debido a algunas imágenes que salieron a la luz en su cuenta de Instagram, donde a todas luces parecía que el señor ´M´ atacaba e incitaba al suicidio a la presentadora Erika Vélez, desmintió haber sido él, quien publicara nada, asegurando que su cuenta fue hackeada y que cuando logró retomarla, tenía mensajes amenazantes de distintas personalidades del medio.

“Lo que sé me sorprendió fue los lavaperros que tiene al lado llamándome a insultarme y a amenazarme y a decirme cosas que nada que ver. Fuiste negado de Erika de toda la vida, ahora vienes a improvisar”, expresó Poncho Quintero, haciendo alusión a uno de los personajes más allegados a la jueza del reality ´Soy el mejor´, Víctor Araúz, quien fue uno de los que más se pronunció para pedir respeto en nombre de la también actriz.

Asimismo, y luego de explicar lo sucedido con relación a su red social, el señor ´M´ señaló que lo hecho por Erika Vélez para con él, si podría traer consecuencias legales, puesto que aseguró lo expuso públicamente, revelando información privada, como lo es su número de teléfono.

“Eso sí fue un delito, un amigo abogado me dijo ´vente y podemos demandar a esta chica o a estos chicos´ porque es un delito revelar un número de teléfono privado y sobre todo provocando a la gente, o incitándola a que me insulten y me hagan daño”, agregó Poncho Quintero, quien detalló que aunque podía tener las de ganar, decidió pasar página con lo sucedido, sin embargo, puntualizó que: “no tengo por qué pedir disculpas”.