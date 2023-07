¡Se queda! Mafer Pérez volvió a ´Agárrate´ tras su polémica retirada en pleno en vivo: Esto fue lo que dijo

Las aguas han vuelto a su cause, la fotografía de Mafer Pérez que puso a ´Agárrate´ a arder y que por poco causa una nueva baja de personal en menos de tres meses, parece no haber causado mayor estrago más que el de una estrepitosa salida en pleno en vivo.

Mafer Pérez, la presentadora que tiene poco tiempo de haber ingresado en Telepremier, regresó este lunes al espacio de entretenimiento, donde anunció que tras una Reunión con el Gerente del canal, tomó la decisión de quedarse.

“Es necesario aclarar la situación porque el público se lo merece, conversé hoy con el gerente del canal, Andrés Villalba, que fue la persona que me contrató, se lo pregunté hoy con toda la sinceridad del mundo si él cree que yo funciono o no, como uno de los talentos de Agárrate, porque bueno yo comprendo que dentro de la farándula hay muchos que si les gusta exponerse un poco más, les gusta que hablen de ellos, ser la noticia, ser el tema de farándula. En este caso, a mí no me gusta”, fueron las primeras palabras de la también modelo tras entrar en escena, donde expuso que aunque entendía que aunque el mundo de la farándula se manejaba con polémica que incluía hasta a los propios presentadores, ese no era sucaso.

La actriz explicó además que como su método de trabajo se basaba en el respeto, ella también pedía respeto, puesto que ese fue el detonante que causó su inesperada retirada del pasado jueves, luego que mostrasen fotografías que dejaban en evidencia su antes, en contraste con su actual apariencia.

“Yo puedo formar parte de la farándula, claro que sí, yo puedo compartir con mis seguidores, he hablado de mi vida sentimental, pero yo no puedo permitir que se estén burlando de mí pues, hay que saber separar las cosas, hay bromas y bromas”, expresó en esa oportunidad.