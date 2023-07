Alejandra Jaramillo rompe el silencio y responder a las críticas

Alejandra Jaramillo mediante un en vivo respondió a quienes la tildan de “No ser humilde” en redes sociales.

“Como pueden si quiera saber eso, si no me conocen, no tratan conmigo, no hablan conmigo, no me ven todos los días. Cómo la gente se hace percepciones equivocada por lo que ven en redes. No se dejen llevar por todo lo de redes, ni por lo bueno ni por lo malo. Habría que realmente tratar a una persona para poder hacer un juicio y saber si esa persona es humilde o no”, dijo la panelista de “Siéntense quien pueda”.

Alejandra Jaramillo ya se encuentra en Puerto Rico para los Premios Juventud, pues la ecuatoriana es una de las presentadoras virtuales de la gala que celebrará sus primeros 20 años bajo el lema de “Exprésate a tu manera”.

La ‘Caramelo’ será ‘Instagram Host’, es decir estará a cargo de esta plataforma durante la gala de premiación. “Prendan sus notificaciones que el party comienza aquí. Alejandra Jaramillo será Instagram Host de Premios Juventud. ¡Bienvenida!”, escribió la cuenta oficial de los premios, indicando una foto de nuestra compatriota.

Su primer look es un vestido largo color fucsia con un escote y un partido en la pierna. Su peinado y maquillaje fueron realizados por ella en este primer día en los Premios Juventud donde ya empezará a generar contenido. Por ahora, los artistas que van llegando a la Isla están ensayando para sus presentaciones.

¿Cuándo son los Premios Juventud?

Se llevarán a cabo este 20 de julio en el coliseo coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La transmisión será por Univisión desde las 19:00 (18:00 hora Ecuador).

Alejandra Jaramillo se estará junto a Peso Pluma, Becky G y Bad Bunny, quienes encabezan la lista de nominados con nueve cada uno. También estarán Grupo Frontera, Maluma, Raw Alejandra, Rosalía, Tini, y también se espera la llegada de Shakira.