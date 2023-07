“Ella está feliz”: Carlos Adyan aprueba la nueva relación amorosa de Alejandra Jaramillo

Ni Alejandra Jaramillo, ni Beta Mejía hacen oficial su relación, pero ya no se ocultan en redes sociales y ambos publicaron detalles de un viaje que realizaron a Nueva York, donde el colombiano presentaría un Stand Up Comedy.

Mientras el paseo de ‘la caramelo’ se daba de forma muy romántica, en su país natal se realizaba el Miss Ecuador 2023, y Carlos Adyan, presentador de Telemundo, estaba como jurado. Leonardo Quezada aprovechó la oportunidad de entrevistarlo para las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’ y lo primero que hizo fue pedirle su opinión sobre la nueva relación amorosa de Alejandra Jaramillo con Beta Mejia.

[ ¡Infragantis! El video que demuestra que Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son novios ]

“Ella está feliz y eso es lo que importa”, fue lo que dijo Carlos Adyan. Además añadió que los medios ecuatorianos no la dejen vivir tranquila “no la dejan respirar, no la dejan irse a un concierto con alguien, no la dejan hacer nada. Déjenla respirar, que ella se va a enamorar de nuevo”.

Así mismo, aseguró que él no sabe si realmente Alejandra y Beta son pareja “pero a ella se le ve feliz”. También añadió que si los rumores son ciertos harían una linda pareja “ambos comparten intereses, se ven muy bien juntos, tienen cuerpazos increíbles”.

Además, aconsejó a ‘la caramelo’ a seguir concentrada en su carrera profesional “ella ha trabajado mucho por eso”.

[ ¡Comprometidos! Alejandra Jaramillo y el accesorio que marcaría su unión con Beta Mejía ]

Así fue el viaje de Alejandra Jaramillo con Beta Mejia a Nueva York

Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt fueron titular de farándula todo el fin de semana gracias a su escapada romántica por New York. Las historias de Instagram donde sobresalían los mismos paisajes, desayunos y accesorios de amor, pusieron de relevo el hecho de que la ´Caramelo´ ya encontró a su ´bombón´.

La pareja ya está totalmente confirmada a todas luces, pues ya inclusive circula un video donde se ve a la ‘Caramelito’ toda orgullosa grabando a Beta Mejía en uno de sus stand up comedy. Ella parada, grabándolo con una gran sonrisa. “Cuando tu novia es tu fan número 1″, dice el post del video que circula como pólvora en redes sociales.