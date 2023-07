Estas son las frases más icónicas de la diseñadora de modas, Carolina Herrera

Las creaciones que llevan el sello de Carolina Herrera, se caracterizan por tener explosión de color, combinar estampados, volumen, sin dejar de lado, por supuesto, los tonos y prendas clásicas que también caracterizan a la diseñadora de modas.

Además, Carolina Herrera es la máxima representante de origen latino en la industria de la alta costura, fundando su casa de moda en 1981. También ha sido reconocida en más de una ocasión por sus colegas.

[ 5 curiosidades de Carolina Herrera que es necesario que conozcas ]

Recibió la medalla de oro del Spanish Institute de Nueva York. En 2008 ganó el premio CFDA (Council of Fashion Designers of America) por su exitosa carrera profesional. Y en 2012 fue nombrada Doctora Honoris Causa por el Fashion Institute of Technology (FIT).

10 frases icónicas de Carolina Herrera

1. “La elegancia no se define únicamente por lo que llevas puesto. Es cómo te comportas, cómo hablas, lo que lees”.

2. “La moda siempre ha sido una repetición de ideas, pero lo que la hace nueva es la forma de combinarlas”.

Carolina Herrera

3. “Elige siempre el estilo antes que la moda: ponte algo que te haga sentir guapa”.

4. “¿Sabes lo que es la elegancia? No es sólo lo que llevas puesto. Es cómo lo llevas, quién eres por dentro”.

[ ¿Eres fanático del estilo holgado? Carolina Herrera te da sus secretos para lucirlo de forma elegante ]

5. “No me inspiro en los libros ni en un cuadro. Obtengo mi inspiración de las mujeres que conozco”.

6. “Es importante encontrar lo que realmente se adapta a quién eres, porque el estilo no es sólo lo que llevas, sino lo que proyectas”.

Carolina Herrera

7. “La vida es dura. No es demasiado corta, es demasiado larga. Pero hay que aprender a vivir; hay que tener sentido del humor”.

8. “La intuición es una gran cualidad femenina”.

9. “Me quiero tanto a mí misma que simplemente no puedo describirlo.”

10. “La edad es algo que sólo está en tu cabeza o un estereotipo. La edad no significa nada cuando algo te apasiona”.