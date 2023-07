5 curiosidades de Carolina Herrera que es necesario que conozcas

Carolina Herrera es un ícono de la moda y una de las personas más influyentes en el mundo. Desde que creó su marca en 2001, su éxito nunca ha descendido. En la actualidad, cuenta con más de 50 boutiques, líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104 países.

Sin embargo, quizás existan datos de la diseñadora de modas venezolana que no conozcas, por eso, te traemos cinco curiosidades más resaltantes.

1. Su nombre real no es Carolina Herrera

La diseñadora de modas adoptó el nombre artístico y de su marca, Carolina Herrera, luego de casarse con Reinaldo Herrera en 1969. Su nombre real es María Carolina Josefina Pacanins Niño y es hija de Guillermo Pacanins y María Cristina Niño, una familia de la alta sociedad caraqueña. Su padre fue gobernador de Caracas entre 1950 y 1958.

2. Llegó a ser marquesa consorte

Carolina Herrera fue marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio hasta 1992 cuando un juzgado español le revocó el título. El marquesado Torre Casa proviene de España y fue creado por el rey Felipe V en 1772. Su esposo Reinaldo Herrera llegó a ser editor de la revista Vanity Fair.

3. Tuvo una amistad con Andy Warhol

La diseñadora, de origen venezolano, tuvo una amistad con Andy Warhol y su círculo. En su casa en Nueva York tiene un retrato que le hizo el artista pop. En un documental, la diseñadora explicó que Warhol se enamoró de una de sus joyas en una ocasión y el artista le propuso hacerle un cuadro a cambio del accesorio, propuesta que fue aceptada posteriormente.

4. Ya no es directora creativa de su marca

Para el 2018 Carolina Herrera abandonó su cargo como directora creativa de la marca que representa, para dedicarse a su familia. En ese momento la diseñadora ya contaba con 72 colecciones y más de 37 años en la industria.

5. Es una de las latinas más influyentes del mundo

En 2007, fue seleccionada como una de los 100 latinos más influyentes de la revista People. En 2014 fue seleccionada como la artista del año del The Couture Council of the Museum del Fashion Institute of Technology. En 2015 recibió el premio Portrait of Nation Prize de la National Portrait Gallery de Estados Unidos.

Ha sido reconocida con distintas distinciones, como la que le dio Mercedes Benz por su “estilo único, calidad de los materiales e innovación”. También recibió la medalla de oro de las Bellas Artes del rey Juan Carlos I de España.