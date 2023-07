¡La chica del ‘vestido’ azul! Clara Chía retó a Carolina Herrera con look crochet ¿Mala idea?

Clara Chía Martí / Carolina Herrera Instagram: @clarachiamarti88 / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York"

La española Clara Chía Martí, se ha convertido en uno de los personajes más criticados del último año, tras darse a conocer su relación con el ex de Shakira, Gerard Piqué, que, a juzgar por todo el tema en el que se vieron involucrados tras su separación, fue la joven de 24 años, la manzana de la discordia en esa relación.

De esta forma, la joven estudiante de Relaciones Públicas, se colocó en el ojo del público y comenzó a generar interés, pero los primeros looks con los que apareció ante la sociedad, causaron el descontento de las personas, llegándola a comparar con Shakira, pues muchos comentaron que Piqué había dejado todo por una persona que tenía poco cuidado con su forma de vestir.

En ese entonces, una joven de 23 años, acaparaba los titulares por usar looks oversize uno sobre otro, causando que estas prendas le jugaran en contra, desatando la furia de los internautas, quienes no dejaban de señalar el estilo de Clara Chía y no solo eso, hasta el cabello de la novia de Piqué.

Los comentarios parecen haber llegado a oídos de ella, tanto que, después de un tiempo, paparazzi la captaron en salones de belleza, arreglando su cabello y cuidando su rostro, mostrándonos una nueva faceta de ella. De esta forma, comenzó a volverse el orgullo de Carolina Herrera, adoptando el estilo parisino del que Sofia Richie se ha convertido en referente.

También te podría interesar: Mientras Piqué es la burla: Clara Chía tiene el mejor look para el calor con camisa y shorts

Clara Chía y el vestido azul con el que desafió a Carolina Herrera

Las prendas crochet se colocaron como la tendencia viral de 2022, y este estilo se ha mantenido a través de los meses, pues famosas como Rihanna, Cynthia Rodríguez y Nadia Ferreira las usaron como sus aliados para sus looks de playa mientras presumían el crecimiento de su pancita de embarazo.

Clara Chía Martí Instagram: @clarachiamarti88 (Instagram: @clarachiamarti88)

En el caso de Clara Chía, fue una de sus primeras fotografías las que nos presentaba a la española mientras posaba en la playa, un look perfecto para el verano retomando una de las tendencias más queridas de los años 60, manteniendo una esencia hippie y vintage utilizando un vestido azul de amplias mangas.

También te podría interesar: Las mujeres se ven ‘agotadas’: Carolina Herrera ruega evitar este color a partir de los 40

¿Qué propone Carolina Herrera para el verano?

Carolina Herrera sabe que menos es más, y que en realidad, no importa mucho el dinero a la hora de vestir, sino la elección de prendas, demostrando que la moda no se trata de usar costosas prendas, sino de la elegancia y la actitud con la que una mujer posa con ellas.

Si bien, la diseñadora venezolana reprueba por completo el uso de bikinis en mujeres mayores de 40 años, esta no es su única recomendación para el verano, pues en su colección primavera/verano 2023 propone el uso de estampados florales, colores vibrantes como el amarillo y el rosa, el uso de volantes, con grandes mangas.

A su vez, nos dicta que podemos mostrar la cantidad adecuada de piel a través de prendas cut-out que dejan la cantidad de piel suficiente a la vista, vestidos cortos y tul también son parte de su discurso, entre sus piezas destaca una pieza blanca de crochet, que sin duda Clara Chía parece haber seguido de las propuestas de la famosa diseñadora.