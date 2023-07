Carolina Herrera: Lo que siempre tiene en su clóset y lo que nunca vestiría

Carolina Herrera, reconocida diseñadora de moda venezolana, se ha destacado porque ella y su marca se han convertido en sinónimo de estilo distintivo y elegante, por algo se ha convertido en una figura icónica en la industria de la moda.

En una entrevista de con Daily Mail reveló lo que siempre y nunca usa o usaría. La empresaria ha sido fiel que debes tener tu propio estilo. “Cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo (...) No se trata solo de la ropa que usas, se trata de cómo la usas. Refleja tus gustos: la forma en que vives, la forma en que tienes tu casa, el arte que te gusta”, dijo.

Siempre, según Carolina Herrera

“Invierte en una blusa blanca clásica. Siempre los he amado. Los uso casualmente y los uso como parte de un traje de noche. Son mi manta de seguridad”, dijo la diseñadora en una entrevista con el medio británico.

Carolina Herrera: las 5 formas en que puedes vestir una camisa blanca (Djamilla Rosa Cochran / John Parra/Foto: Getty Images)

Nunca

“Usa minifaldas. Una minifalda es para chicas jóvenes. En cuanto a los bikinis, los dejé atrás cuando tenía entre 40 y 50 años. Y no uso jeans. No tengo la edad adecuada para ellos. Los jeans también son para los jóvenes. Pasar a algo nuevo”, de acuerdo a Herrera la moda cambia con los años y tú también, ya que lo que se usaba de adolescente, no lo podrías usar de la misma manera a los 40.

Los inicios de Carolina Herrera

Comenzó su carrera en la década de 1960 como embajadora de la moda y socialité en Nueva York. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando Carolina Herrera lanzó su propia marca homónima de moda, Carolina Herrera New York. Su debut en la Semana de la Moda de Nueva York fue un éxito rotundo y desde entonces ha sido reconocida por su estilo clásico y sofisticado.

Las creaciones de Carolina Herrera se caracterizan por su elegancia atemporal, líneas limpias y atención a los detalles. Sus diseños abarcan desde vestidos de noche deslumbrantes y trajes de cóctel hasta ropa de día refinada y accesorios de lujo. Ha vestido a numerosas celebridades y figuras destacadas, y su marca se ha expandido globalmente.

Además de la moda, Carolina Herrera ha incursionado en el mundo de los perfumes. Ha lanzado una amplia gama de fragancias para hombres y mujeres, muchas de las cuales se han vuelto icónicas y populares en la industria.

Carolina Herrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio de Diseñador de Moda del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en varias ocasiones. Su legado en la moda y la perfumería es indiscutible, y su marca continúa siendo una referencia de estilo y elegancia en la actualidad.