La mejor manera de usar una camisa blanca, según el “manual” de Carolina Herrera

Carolina Herrera Getty imágenes (Amy Sussman/Getty Images for IMG)

Carolina Herrera en varias entrevistas ha dicho que una de las prendas básicas de su clóset son las camisas blancas. Así que te dejamos varios de los consejos de la diseñadora de modas sobre cómo usar esta prenda de una manera elegante y sofisticada.

[ Las tres reglas de oro de Carolina Herrera para no caer en la ridiculez pasada los 40 años ]

Una camisa blanca puede transformarse de formal a informal, pero mantener la elegancia y se puede combinar con todos los colores. “Invierte en una blusa blanca clásica. Siempre los he amado. Los uso casualmente y los uso como parte de un traje de noche. Son mi manta de seguridad”, había dicho en una entrevista con el Daily Mail.

Si se busca un look formal, lo ideal sería combinarla con faldas o pantalones ejecutivos logrando el clásico black and white, muy elegante. Por otro lado, para un look más romántico, puedes usarla con colores claros como el rosa, celeste o tonos pasteles.

Un estilo icónico de Carolina Herrera es llevar las camisas blancas con un pantalón de cintura alta, complementado con unos zapatos de tacón en un color más llamativo como naranja, concho de vino o animal print. Mientras que en la parte superior puedes aumentarle accesorios como un collar de perlas en tonos dorados o plateados.

Carolina Herrera (Michael Buckner)

La blusa blanca puedes usarla con varios modelos de faldas estampadas, maxifaldas, de mezclilla, en lápiz. Claro que todos acompañados de zapatos de tacón. Sin duda la camisa blanca es una prenda versátil y simple que la puedes convertir en un look sofisticado como lo ha hecho la famosa y exitosa diseñadora venezolana.