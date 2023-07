¿Logrará David Bisbal salvarse de la eliminación? El jurado de ‘Yo Me Llamo’ volvió a decirle que la canción “le quedó grande”

Ecuador conocerá pronto quien es el tercer eliminado de ‘Yo Me Llamo’. Hasta ahora, Joy, Widinson, Natalia Lafourcade, Yeison Jiménez y David Bisbal, hacen parte de los sentenciados.

En la décimo sexta gala del reality de imitación, David Bisbal se subió al escenario con la mejor energía y ganas de demostrar lo que ha trabajado en la escuela, pero de nuevo “la canción te quedó grande”, fue lo que dijo el jurado al momento de evaluarlo. En su gala pasada, Axel también comentó lo mismo, luego de escucharlo cantar el tema ‘Dígale’.

El joven imitador, cantó el tema ‘Lloraré las penas’ y su presentación incluía una coreografía, lo que provocó que a veces le faltará el aire y, además, se olvidó de la letra del coro y todos los jueces lo notaron “porque se reflejó en tu rostro”.

Aunque Axel, Pamela Cortes y Érika Vélez lo felicitaron por crear una coreografía para perfeccionar su personaje, lo invitaron a trabajar más en el manejo de la voz que es uno de los aspectos más importantes en la imitación.

Érika fue la primera en dirigirse a David Bisbal y no dudó en criticarle la expresión que tuvo cuando se equivocó en el coro “si no lo expresas con tu cara yo no me doy cuenta de nada”. Igualmente, comentó que aunque tenía un cuerpo de baile, los pasos de baile que hizo no fueron precisos.

Por otra parte, Pamela Cortés se mostró tajante con el participante, sin embargo, destacó su voz como Bisbal y como su propio artista.

“Si me preguntan a mí, yo te enviaría a sentencia de eliminación para que hagas un buen trabajo y limpies tu reputación”, fueron las palabras de Pamela mientras lo evaluaba, lo que anunció de inmediato que él podría ser el sentenciado de la noche.

Finalmente el jurado deliberó y concluyó que sea David Bisbal el sentenciado. Los jueces recordaron que antes ha tenido buenas presentaciones.