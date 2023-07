Este es el motivo que inspira a Natalia Lafourcade a darlo todo en la próxima gala de eliminación de ‘Yo Me Llamo’

Natalia Lafourcade ha tenido una participación difícil en ‘Yo Me Llamo’, en tres presentaciones que lleva no ha logrado sorprender a los jueces, en especial a Axel. El artista argentina le ha dicho que para él, ella debe hacer su propia música, pero no logra escuchar a Natalia en ella.

Sin embargo, Julieth Ulloa, como es su nombre real, ha dicho a los medios y en sus redes sociales, que tiene un motor de vida para continuar y seguir dando lo mejor. “Mi motor de vida: La educación, el arte y la familia”, fue lo que escribió la doble de Natalia Lafourcade en su cuenta de Instagram.

Además, ha dejado claro en Teleamazonas que, su amor por el canto es algo que tiene desde niña y, aunque ahora imita a la artista mexicana, también lo ha hecho con Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte y otros artistas de música en inglés.

Además del canto, Julieth es madre de familia e imparte clases en educación infantil bilingüe, por eso logra imitar artistas en inglés. Actualmente cursa una maestría en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos; y divide su tiempo para viajar a Guayaquil a los ensayos del concurso y otras actividades.

¿Porqué eligió imitar a Natalia Lafourcade?

En una conversación con Teleamazonas, la imitadora resalta su talento para la imitación y aseguró que los temas de la cantante y compositora mexicana los canta desde hace 10 años “la caracterización no la había hecho, pero la voz sí”.

La ecuatoriana señaló que le encanta Natalia porque es una artista que no le importa vender, “lo importante para ella es compartir su voz, su amor por el canto. Ella es muy simple en cuanto a su vida. Es una artista que considero mucho y por eso la elegí”.

Pero reconoce que nunca había pensado en proyectar su talento como lo hace ahora en el reality de imitación. Pero lo ha logrado “gracias a mi esposo. Él es una persona muy dedicada a su familia, me apoya al 100% en todo”.