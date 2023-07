6ix9ine dejó las historias de Instagram a un lado y envió un contundente mensaje a Anuel: “Vamo´ a fajarnos tú y yo”

La controversia pasó de claro a oscuro, ´6ix9ine´ se dejó de indirectas e hizo a un lado las publicaciones de historias y fue a la yugular del problema, el rapero realizó recientemente un live, donde de manera abierta le propuso a Emmanuel Gazmey ´Anuel AA´ encontrarse y “fajarse” a golpes.

“Yo te conozco a ti, tú no eres así, tú andas con pila de seguridad, tú andas con bola de tigres. Yo te conozco a ti, tú no te gusta fajarte con nadie del mundo y te dije a ti, mira yo quiero pelear contigo, vamo´ a fajarnos, vamo´ a encerrarnos en un cuarto y fajamos. Mira, olvídate lo que pasó, tú y yo vamo´ a fajarnos, tú me dices donde te quieres encontrar, nos encerramos en un cuarto y nos fajamos” es el contundente mensaje enviado por el intérprete de ´Pa ti´ para Anuel, a quien también le acusó de intentar engañar a su audiencia con sus publicaciones, en las cuales se vende como alguien abierto a pelear.

Cabe destacar que este enfrentamiento deriva tras el intercambio de señalaciones que comenzó luego que Tekashi llamara “rata” a Anuel, por haber publicado una foto de su hija Cattleya, donde dejó ver sin ningún tipo de cohibición su rostro, una acción que Yailin ´La más viral´ siempre cuidó, evitando así exponer a su bebé.

El intérprete de ´Más rica que ayer´ no tardó en contestar a quien alguna vez consideró su ídolo y le expuso públicamente como un “pedófilo”, habrá que esperar a como reacciona Anuel ante la invitación de ´6ix9ine´ para arreglar su situación a los golpes.

“Del amor al odio hay un solo paso”, en este caso, es una mujer; Yailin. Los amigos que antes salían de viaje, cantaban y disfrutaban juntos, ahora se sacan los trapitos más sucios al sol, aquellos que incluso solo ellos conocían del otro.