Yailin ‘La más viral’ le saca la máscara a Anuel AA: “Me golpeabas embarazada”: Aquí todo lo que dijo

“Me golpeabas embarazada”, una frase que promete traer consecuencias y que podrían ser el fin para la carrera de Emmanuel Gazmey Santiago ´Anuel AA´ . Jorgina Lulú Guillermo Díaz también conocida como ´La más viral´ rompió el silencio y acaba de revelar ante el mundo entero, que mientras estaba embarazada de su ex pareja con quien se encuentra en proceso de divorcio, este la golpeaba.

La rapera abrió un hilo de historias en forma de respuesta a las pronunciaciones del cantante, donde comenzó develando que era golpeada y seguidamente explicó, que al nacer Cattleya, su primogénita, el intérprete de ´La llevo al cielo´ se hizo el de la vista gorda e ignoró todos sus mensajes, y contrario a ayudarla la dejó en la calle, llevándose dinero, joyas y todas tus pertenencias.

Capturas de historias de Instagram de Yailin

Capturas de historias de Instagram de Yailin

Y cabe destacar que Yailin no se ha quedado solo en palabras, la dominicana subió pruebas de lo dicho, mostrando en fotos los golpes que le aparentemente le habría propinado Anuel, e inclusive amenazó con llevar todo más allá si el cantante decidía seguir haciendo más publicaciones.

Yailín "La Más Viral" (Captura)

Por su parte el puertorriqueño también se ha dado la tarea de hacer acusaciones, pero direccionando su atención hacia Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico como ´6ix9ine´ o ´Tekashi´ quien es el amigo más cercano con quien se ha dejado ver ´La más viral´, a quien acusa de ser un “pedófilo”.

Tal parece que los ex esposos tienen más de un secreto que las diferencias han comenzado a traer a la luz. Fue el pasado 31 de marzo que Yailin ejecutó el trámite de divorcio y le comunicó a los letrados del intérprete de ´Más rica que ayer´ que ya no quería seguir bajo el juramento del “juntos por siempre”, la dominicana siempre reservó silencio frente al tema de su ruptura, pero esto no duró mucho.