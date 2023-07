VIDEO: hombre casado se enojó con su amante porque le puso los cachos y le pidió respeto

Un hombre fue grabado al interior del transporte público en México, mientras se comunicaba con quien parece ser su amante. El adulto mayor capturó la atención de los internautas por las amenazas que le dijo por teléfono si es que detectaba que ella le ponía los cuernos.

“En cuanto vea yo que te pasas de lanza, que te manden ellos unos corazoncitos... En ese momento, hago el desmadre”, dijo antes de asegurar no importarle que su “vieja se enoje, se entere”.

La conversación subió de tono cuando él le reiteró que no estaría de “brazos cruzados” ante cualquier comportamiento sospechoso:

“Por eso te digo, por esto te digo. Respeta, nada más respeta, yo estoy respetando. Yo no lo hago, a ver, enséñame”, decía el señor gritando mientras era filmado por uno de los presentes.

Las reacciones no se hicieron comentar, por lo que los mismo internautas fueron los que sacaron sus propias conclusiones de que se trataba de una supuesta infidelidad.

Asimismo, otros usuarios se burlaron de la actitud del hombre, debido a que mientras realizaba la llamada, pedía respecto a su amante, siendo él un hombre casado.

“¡Yo viendo que para la infidelidad no hay edad!”, “Pero lo bueno es que él sí está respetando”, “‘Yo estoy respetando’. Señor, usted no sabe lo que es” esa palabra, “Yo no me bajaría hasta escuchar todo el chisme”, “Claramente sería mi esposo”, “El que está grabando tenía que bajarse tres paradas atrás, pero estaba buena la llamada”, “Así había un compañero que estaba casado y tenía amante en la fábrica. Le exigía a la chava fidelidad”, fueron varios de los comentarios que se registraron en la publicación.

La infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones afectuosas del tipo romántico, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar.