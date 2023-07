Así puedes compartir la cuenta de Netflix con un amigo si la perdiste por la nueva política

El mundo no está contento debido a las últimas decisiones de Netflix, la empresa de streaming que ha fortalecido sus políticas de no compartir cuentas con personas que no vivan en un mismo hogar. Sin embargo, sí existe una opción para compartir las cuentas sin incurrir en ilegalidades.

Si estás harto de ver el mensaje que dice “Esta TV no es parte de tu Hogar con Netflix”, a continuación te comentamos cómo funciona cada uno de los planes en Ecuador y para que puedas compartir la cuenta con un amigo.

Cómo puedes compartir la cuentan de Netflix con amigos:

Si eres de los que compartía la cuenta con tus primos o familiares y no compartías hogar, sí existe la opción de agregar cupos de integrantes extra, que tiene un costo de $2.99 de los planes Estándar y Premium.

De esa forma Netflix te permitirá compartir cuentas con otras personas fuera de tu hogar.

Cabe resaltar que este pago extra se le debitaría al dueño de la cuenta, pero el usuario extra podría pagar el dinero y así no habría inconvenientes. Esta es la mejor opción para las personas que no quieren pagar una suscripción completa.

Planes de Netflix en Ecuador:

El más barato se llama Básico y tiene un costo de $4.99. Este solo te permite ver series y películas en definición SD (480p) y solo puede ser usada en un dispositivo a la vez, sea televisor, computadora o celular.

Otra suscripción se llama Estándar. Con este plan puedes ver contenido en definición HD (1080p), y puede ser compartida en dos dispositivos a la vez. Su precio se eleva a $7.99.

El plan más completo se llama Premium, que permite ver las películas y series en definición 4K. Además, puede ser compartido en 4 dispositivos a la vez. Su precio es de $10.99.