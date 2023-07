Estos son los ‘looks’ de verano que recomienda Carolina Herrera para lucir elegante y clásica

Carolina Herrera es una de las diseñadoras más famosas en el mundo debido a sus grandes consejos de moda. Ante esto, su nueva colección de moda está causando furor en redes sociales debido a lo clásica y elegante que puedes lucir este verano.

Captura de pantalla Vogue

La campaña de esta colección recibió el nombre de ‘Beauty in the Sunset’ y está protagonizada por la supermodelo Candice Swanepoel. Los modelos que fueron elegidas debían reflejar feminidad y alegría, a la par que modernidad y glamour a través de gafas con estampados y apliques que no dejan indiferente a nadie.

Si deseas darte un paseo por la playa luciendo como Carolina Herrera, este look de dos piezas deberá ser tu primera opción en tu armario. Al ser uno de los años más calurosos en la historia, se debería priorizar el lucir elegante pero no muy cargada.

Captura de pantalla Vogue

Si deseas pasear por una zona más comercial, este ‘outfit’ es ideal con tal de remarcar la elegancia. El vestido con corazones y las gafas te brindarán un ‘lujo silencioso’ distinto al resto. Con lo cuál, esta opción debe ser primordial en tus próximas vacaciones.

Captura de pantalla Vogue

Y por último, si tienes un evento o una reunión más formal en la que puedas lucir un modelo veraniego, Carolina Herrera tiene la solución para ti. Este conjunto rosa con vestido rojo combina dos colores que no pasarán desapercibidos. AL añadir las gafas y el bolso se le dará un toque más sofisticado.

Este verano será catalogado como uno de los más calurosos en la historia. Ante esto, la diseñadora venezolana que está causando furor en redes sociales, te brinda las mejores recomendaciones para poder lucir de una manera sofisticada y no ‘morir’ en el intento. Sus consejos de moda levantarán miradas en estas vacaciones. Con lo cual, no debes perderte ninguna de sus próximas campañas.