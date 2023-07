¡No te olvides el shampoo! El consejo de Virginia Limongi a la nueva Miss Ecuador, Delary Stoffers

Delary Stoffers Villón es la nueva Miss Ecuador 2023. La joven es oriunda de Guayaquil y esta mañana estuvo en el matinal de En Contacto, donde es presentadora la exreina del 2018, Virginia Limongi. Obviamente, la manabita no podía dejar ir a la Miss sin darles sus consejos y sobre todo emotivas palabras.

“Va a haber momentos donde tu quieras llorar y tirar la toalla pero ahí es cuando el propósito de ser Miss Ecuador tiene que estar más fuerte que nunca porque es un año en donde tu dejas de ser Delary y te llamas Ecuador, es un año donde te das a las personas, a conocer tu cultura tus raíces, a tu gente. A ser ese puente de conexión para poder ayudar con los problemas que estén a tu alcance”, empezó diciendo Limongi con una dulce voz mientras Stoffers la miraba muy atenta.

En su discurso, Virginia le deseó muchos éxitos y sobre todo que disfrute toda la experiencia siempre y cuando lo haga con el corazón. Además, que no haga caso a sus detractores.

¿Qué no debe olvidarse en su maleta Delary Stoffers cuando vaya al Miss Universo?

Los presentadores de En Contacto, le dijeron a Limongi sobre qué no debería faltar en la maleta de la nueva Miss Ecuador y entre risas reveló algunos secretos.

“El ‘tape’, los tacones, ropa de hacer ejercicio, el shampoo”, y comenzó a reír la manabita. “Shampoo, acondicionador es básico, a mí se me olvidó, ustedes entenderán y me bañaba de vez en cuando”, acotó entre risas.

Más sobre Delary, la Miss Ecuador que ha causado sensación:

Es la sucesora de Nayelhi González. Tiene 22 años y estudia Administración de Empresas. Además ha trabajado como modelo profesional para varias marcas. La joven guayaquileña también es rescatista de animales.

Delary Stoffers, Miss Ecuador

En sus redes sociales, la joven comparte fotografías modelando de cuerpo y rostro. Entre ellas también ha publicado una fotografías en 2020 y 2019, ósea a sus 18 y 19 años donde se la ve natural, sin gota de maquillaje, luciendo fresca y bella.

Cada finalistas tuvo que contestar una pregunta del jurado. “¿De qué te arrepientes en tu vida? La respuesta nada no es aceptada”, fue la que hicieron a la guayaquileña y su respuesta fue.

“Cada proceso que he pasado, bien y mal, me ha hecho la mujer que soy ahora. Me arrepentiría de cualquier dolor que le haya causado a otra persona, desde la inocencia”.

Los conductores de este evento fueron Claudia Schiess (Miss Ecuador 2011) y Roberto Rodríguez. Mientras que el jurado estuvo conformado por, Liss Quirola, diseñadora de zapatos y creadora del calzado que lucieron las candidatas cuando salieron en traje de baños; Carlos Aydan, famoso presentador de Telemundo; Mariana Macías, Miss México Grand 2021 y Miss Model of the World 2023; Gianni Straccia, diseñador venezolano de vestidos de misses.