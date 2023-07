Así luce Delary Stoffers, Miss Ecuador, al natural y sin gota de maquillaje

Delary Stoffers Villón es la nueva Miss Ecuador 2023. La joven es oriunda de Guayaquil y es la sucesora de Nayelhi González. Delary tiene 22 años y estudia Administración de Empresas. Además ha trabajado como modelo profesional para varias marcas. La joven guayaquileña también es rescatista de animales.

Delary Stoffers al natural

En sus redes sociales, la joven comparte fotografías modelando de cuerpo y rostro. Entre ellas también ha publicado una fotografías en 2020 y 2019, ósea a sus 18 y 19 años donde se la ve natural, sin gota de maquillaje, luciendo fresca y bella.

Delary Stoffers en 2019 (Instagram @delary_stoffers)

Delary Stoffers en 2020 (Instagram @delary_stoffers)

Cada finalistas tuvo que contestar una pregunta del jurado. “¿De qué te arrepientes en tu vida? La respuesta nada no es aceptada”, fue la que hicieron a la guayaquileña y su respuesta fue.

“Cada proceso que he pasado, bien y mal, me ha hecho la mujer que soy ahora. Me arrepentiría de cualquier dolor que le haya causado a otra persona, desde la inocencia”.

Los conductores de este evento fueron Claudia Schiess (Miss Ecuador 2011) y Roberto Rodríguez. Mientras que el jurado estuvo conformado por, Liss Quirola, diseñadora de zapatos y creadora del calzado que lucieron las candidatas cuando salieron en traje de baños; Carlos Aydan, famoso presentador de Telemundo; Mariana Macías, Miss México Grand 2021 y Miss Model of the World 2023; Gianni Straccia, diseñador venezolano de vestidos de misses.