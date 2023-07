Lo tiene todo, pero estos son lo errores que ya no puede repetir Víctor Manuelle en “Yo me llamo”

Los errores que no debe cometer el imitador de Victor Manuel en "Yo me llamo". Imagen: captura de pantalla de Teleamazonas

¡Cuidado con la monotonía! El reality show “Yo me llamo” busca a los mejores imitadores de artistas y cantantes, por lo que seguir cayendo en los mismo errores puede significar la salida del concurso. Víctor Manuelle, uno de los participantes que ha logrado tener la voz similar al artista original, no debe caer en el monotonía para alejarse de la mala opinión de Erika Vélez, Pamela Cortez y Axel, quienes son los jueces de este programa que acompaña a la familia ecuatoriana todas las noches.

Los que ya no puede cometer el imitador del puertorriqueño fueron expuestos por los cancerberos que logran hacer un análisis de la participación de cada uno de los participantes.

“A ver, hoy si has tenido un avance en tu mirada, has levantado los ojos, has internado interactuado un poco. Has tenido pequeños problemas de destinación, ya no se puede cometer estos errores”, le indicó Pame.

Asimismo Axel le dijo que tiene que ser más perfecto el parecido, le sugirió un poco más de sonrisa, ya que le colocaría mejor el timbre de la voz.

Sobre Víctor Manuelle

Víctor Manuel Ruiz Velázquez, más conocido como Víctor Manuelle, es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño de salsa, así como también de boleros y baladas románticas.

Nació en Nueva York (Estados Unidos), hijo de padres puertorriqueños, el 27 de septiembre de 1968, y se crio en Isabela, Puerto Rico, donde sigue viviendo. En 1985 se hizo conocer como cantante gracias al descubrimiento de Gilberto Santa Rosa, tiempo después ha seguido cantando con otros artistas de la salsa tales como Domingo Quiñones, Rey Ruiz, Puerto Rican Power, Eddie Santiago, The Puerto Rican All Stars, Cheo Feliciano y Tito Allen. Desde 1993 ha grabado más de 19 discos, con lo cual ha vendido 10.000.000 de copias y en 1999, ganó el premio de Joven Salsero del año.

Manuelle continuó cantando con muchos otros notables artistas de la salsa tales como Domingo Quiñones, Rey Ruiz, Puerto Rican Power, Eddie Santiago, The Puerto Rican All Stars, Cheo Feliciano y Tito Allen. Esta experiencia le abrió muchas puertas y, de nuevo con la ayuda de Santa Rosa, él firmó un contrato de grabación con Sony Tropical.