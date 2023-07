Hallaron el cuerpo en su apartamento: Revelan detalles de la muerte del nieto de Robert De Niro

Leandro, uno de los nietos de Robert De Niro murió a su corta edad de 19 años. Su madre, Drena, fue quien compartió un emotivo mensaje sin revelar las causas del fallecimiento de su hijo.

[ Quería ser como su abuelo: muere el nieto Robert De Niro a los 19 años ¿Quién era Leandro? ]

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras, desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá”.

El Daily Mail reveló más detalles a respecto que apuntarían que la muerte del joven de 19 años sería debido a una sobredosis. Habría sido hallado sin vida el domingo en su departamento valorado en $ 950,000 en Cipriani Club Residences en Wall Street.

Además, se habría encontrado una sustancia blanca en polvo en un plato cerca de su cuerpo y no había signos de trauma, le dijo una fuente policial al DailyMail.com

También se ha conocido que fue encontrado por un amigo que no había sabido nada de él en unos días y lo estaba controlando, dijo una fuente policial a TMZ.

El guardia del edificio lo describió como un joven amable, que siempre saludaba. “Lo veía de vez en cuando y siempre me saludaba. Simplemente era amigable, reservado” recoge el tabloide inglés.

Mensaje de Robert De Niro

En un comunicado de hoy, el actor dijo: “Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”.

Leandro De Niro Rodríguez era hijo de la hija adoptiva de De Niro, Drena, de 51 años, y del artista Carlos Rodríguez.