Quería ser como su abuelo: muere el nieto Robert De Niro a los 19 años ¿Quién era Leandro?

La felicidad que inundaba el hogar de Robert De Niro con la llegada de su séptimo bebé, a principios de mayo, se vio eclipsada con el triste fallecimiento de su nieto, Leandro, de 19 años. Fue su madre, Drena, compartió un emotivo mensaje el domingo 2 de julio sin especificar las causas de la muerte.

Drena De Niro quien también es hija de Diahnne Abbott, conmocionada, compartió con sus seguidores un emotivo tributo a Leandro, quien fuera su único primogénito “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras, desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá”.

Leandro De Niro Instagram: @drenadeniro (Instagram: @drenadeniro)

Además, la también actriz, etiquetó a quien fuera el padre de Leandro De Niro, Carlos ‘Mare’ Rodríguez, compartiendo unas últimas palabras, y lamentándose que el amor no pudo salvar a su hijo y pidiéndole perdón: “Fuiste tan amado y apreciado y desearía que el amor solo pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare. Descansa en paz y paraíso eterno, mi querido niño”.

Hasta el momento, Robert De Niro no se ha pronunciado al respecto del lamentable deceso de su nieto, pero se espera que pudiera expresar sus condolencias en las próximas horas, y es que Leandro, como el famoso actor de 79 años, estaba siguiendo sus pasos en la pantalla grande.

¿Quién era Leandro De Niro, el nieto de Robert De Niro?

Aunque las causas de su muerte se mantienen en privado, fue Drena De Niro, quien a pesar de sus pocos posteos en Instagram, mostró la conexión que tenía con su único hijo, Leandro.

Drena De Niro y Leandro De Niro Instagram: @drenadeniro (Instagram: @drenadeniro)

El joven, de tan solo 19 años, ya había incursionado en la actuación y estaba siguiendo los pasos de su abuelo, apareciendo en la película ‘A Star is Born’ protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, ahí, el nieto de Robert De Niro compartió créditos con su madre cuando tan solo 15 años de edad y en el 2015 apareció en la cinta ‘The Collection’, por otro lado, su última aparición en una cinta fue en ‘Cabaret Maxime’.

También te podría interesar: Robert de Niro volvió a ser padre a sus 79 años y estos son todos sus hijos

Carlos Mare el padre de Leandro De Niro se despide de su nieto

Con un emotivo mensaje, Carlos Mare, demostró su luto con un post a través de su cuenta de Instagram únicamente en color negro .

“Mi querida Drena... las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Él es el hijo de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu, ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR sin LEO”.

También te podría interesar: Robert De Niro es papá de 6 hijos: rondan entre los 10 y 50 años, algunos ya son actores