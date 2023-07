Esto fue lo que le costó el ‘look’ a Piqué en la velada de boxeo de Ibai y no fue bien recibido por el público

La Velada de boxeo de Ibai se realizó este sábado 1 de julio de 2023 y estuvieron invitadas múltiples figuras famosas de todo el mundo. Ante esto, Piqué también hizo su aparición estelar en el evento donde se hizo viral en redes sociales por lo que le costó la vestimenta al ex-futbolista. En este caso, la camisa de seda y sus gafas hicieron un total de USD 1345 (1232€) . Algo lo cual no fue bien recibido por el público.

Precio vestimenta Piqué

El público que se encontraba en el evento dejaron muy claro el poco apoyo que tiene Gerard Piqué. Esto se debe a que cuando fue enfocado por ls cámaras con tal de tomar una pequeña entrevista, la ex-pareja de Shakira fue abucheado por las personas que se encontraban ahí. El jugador no reaccionó de ninguna manera y más bien fue a saludar a su compañero y amigo, Ibai.

En este último mes, Gerard Pique ha vuelto a estar en tendencias por la última canción de Shakira en donde vuelve a darle con todo al español.

Shakira volvió a demostrar que no está perdiendo el tiempo, y es que desde que la colombiana se separó de su ex pareja, Gerard Piqué, la cantante no ha parado de hacer dos cosas; trabajar y facturar, y si la música se presta para algo igual de importante ¿Por qué no hacerlo? Lanzar indirectas.

Y tal como todo el mundo lo esperaba, el nuevo sencillo recoge una letra donde el reproche de atención y amor, siguen siendo los protagonista, por lo que no pudimos evitar hacer una lista de las frases que ayudados por la opinión de los internautas, consideramos son el nuevo combo de indirectas con que Shakira, envió un nuevo mensaje al ex futbolista.